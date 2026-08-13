Estos son los artistas que van a cantar en Premios Juventud en España

Premios Juventud anunció hoy, jueves, los primeros artistas que participarán en su primera edición en Europa, desde Starlite Marbella, en España.

La ceremonia se transmitirá en vivo el jueves, 3 de septiembre por Univision, UNIMÁS, Galavisión, ViX y YouTube en vivo de costa a costa en Estados Unidos. El horario de la transmisión será 7:00 p.m. Este/ 6:00 p.m. Centro / 4:00 p.m. Pacífico y en México en el Canal 5 a las 5:00p.m.

La ceremonia de este año contará con presentaciones en vivo, estrenos mundiales, y colaboraciones entre distintos géneros musicales.

Entre los primeros artistas confirmados para presentarse en la tarima de los premios figura el cantante puertorriqueño Elvis Crespo, quien estrenará el tema “La Graciosa” junto a Quevedo y un tema inédito. Este año, el merenguero obtuvo tres nominaciones: “Mejor Euro Song”, “Tropical Hit” y “Mejor Álbum Tropical”.

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Farruko encabezará el número de apertura junto a Juan Magán y Rous, interpretando “Marbella Nights”, el himno oficial de Premios Juventud 2026, además de “Yapaque” junto a Greeicy y el próximo lanzamiento “Madrid”. Ganador de cinco Premios Juventud, Farruko lidera este grupo de artistas con seis nominaciones, entre ellas “Artista Premios Juventud Masculino”. La cantautora colombiana Greeicy está nominada en las categorías “Girl Power” y “Mejor Dance Track”.

Mientras que Marc Anthony regresa al escenario de Premios Juventud como uno de los Agentes de Cambio de este año. El ícono mundial de la salsa interpretará un medley con algunos de sus más grandes éxitos, entre ellos “Aguanile”, “Valió La Pena”, “Pa’ Ya Voy” y “Vivir Mi Vida”. Con tres nominaciones este año, compite en las categorías La Mezcla Perfecta, Tropical Hit y Tropical Mix. Ha ganado ocho Premios Juventud desde 2004.

El cantante mexicano Christian Nodal regresará a Premios Juventud para interpretar “Amé”. Tras el lanzamiento de “¿Quién + Como Yo?” y con nueva música en camino este año, Nodal está nominado en las categorías Mejor Álbum Música Mexicana y Mejor Canción Mariachi Música Mexicana.

Ana Mena cantará por primera vez en el escenario de Premios Juventud. La estrella española del pop está nominada en las categorías Artista Premios Juventud Femenina y Mejor Euro Song.

El DJ y productor español Juan Magán, conocido como “El Rey del Electro Latino”, debutará en Premios Juventud como parte del número de apertura con “Marbella Nights”. Está nominado en las categorías Mejor Euro Song y Mejor Dance Track.

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Mau y Ricky subirán al escenario para interpretar “Aiaiaiaiai”, tema de su más reciente álbum, “Ricky y Mau”. El dúo está nominado en las categorías Grupo o Dúo Favorito del Año y Mejor Álbum Pop.

Quevedo debutará en Premios Juventud con un medley de sus éxitos, incluyendo “Columbia”, “Al Golpito” y “La Graciosa”, junto a Elvis Crespo. Está nominado en las categorías Artista Premios Juventud Masculino, Mejor Euro Song y Mejor Urban Track.