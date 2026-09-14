Giro inesperado en Objetivo Fama: Issabella abandona la competencia

1 / 19 "Objetivo Fama" 2026: estos son los cantantes que buscan cumplir su sueño

Los participantes fueron descubiertos inicialmente mediante una pieza audiovisual que presentó sus voces y su talento antes de su entrada oficial al escenario. Posteriormente, cada uno fue presentado individualmente ante los medios, auspiciadores e invitados, culminando con la primera imagen oficial de la nueva generación de Objetivo Fama 2026.

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