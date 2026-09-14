Giro inesperado en Objetivo Fama: Issabella abandona la competencia
La sorpresiva salida de la participante abre la puerta a un posible regreso de Valeva, quien fue eliminada el domingo
14 de septiembre de 2026 - 5:21 PM
14 de septiembre de 2026 - 5:21 PM
En medio de la polémica que rodeó la segunda gala de Objetivo Fama anoche, la competencia de canto anunció la tarde de este lunes la inesperada salida de Isabella, una de sus participantes. La decisión podría cambiar el rumbo del programa que se transmite por Telemundo Puerto Rico.
“Issabella ha tomado la decisión de abandonar la competencia, cerrando así su paso por esta temporada. Le deseamos lo mejor en todo lo que venga. Gracias, Issabella, por compartir tu talento y tu historia con nosotros”, se lee en una publicación de Instagram.
Según se indicó a través de las redes sociales de Telemundo, la joven se despidió de sus compañeros y anunció que su salida se debía a su intención de “centrarse en su salud”.
Durante la gala del domingo, Isabella hizo dúo con Jhangel para entonar juntos “Olvídame y pega la vuelta”.
Tras el sorpresivo anuncio, muchos seguidores en las redes sociales expresaron sus deseos de que la mexicana Valeva se reintegre a la competencia, luego de que anoche se convirtiera en la primera eliminada de esta octava edición.
Ante esto, la producción de Objetivo Fama abrió el debate en las redes sociales sobre esta posibilidad tras la baja de Issabella, pero dejó en manos de sus compañeros “la última palabra”.
La decisión será anunciada esta noche, a las 7:00 p.m., a través del 24/7 de YouTube.
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