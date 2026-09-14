Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
14 de septiembre de 2026
85°Lluvias dispersas
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Giro inesperado en Objetivo Fama: Issabella abandona la competencia

La sorpresiva salida de la participante abre la puerta a un posible regreso de Valeva, quien fue eliminada el domingo

14 de septiembre de 2026 - 5:21 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Issabella y Jhoangel (Suministrada)
Bárbara Sepúlveda Núñez
Por Bárbara Sepúlveda Núñez
Periodista de Entretenimientobarbara.sepulveda@gfrmedia.com

En medio de la polémica que rodeó la segunda gala de Objetivo Fama anoche, la competencia de canto anunció la tarde de este lunes la inesperada salida de Isabella, una de sus participantes. La decisión podría cambiar el rumbo del programa que se transmite por Telemundo Puerto Rico.

RELACIONADAS

“Issabella ha tomado la decisión de abandonar la competencia, cerrando así su paso por esta temporada. Le deseamos lo mejor en todo lo que venga. Gracias, Issabella, por compartir tu talento y tu historia con nosotros”, se lee en una publicación de Instagram.

Según se indicó a través de las redes sociales de Telemundo, la joven se despidió de sus compañeros y anunció que su salida se debía a su intención de “centrarse en su salud”.

Durante la gala del domingo, Isabella hizo dúo con Jhangel para entonar juntos “Olvídame y pega la vuelta”.

Tras el sorpresivo anuncio, muchos seguidores en las redes sociales expresaron sus deseos de que la mexicana Valeva se reintegre a la competencia, luego de que anoche se convirtiera en la primera eliminada de esta octava edición.

Ante esto, la producción de Objetivo Fama abrió el debate en las redes sociales sobre esta posibilidad tras la baja de Issabella, pero dejó en manos de sus compañeros “la última palabra”.

La decisión será anunciada esta noche, a las 7:00 p.m., a través del 24/7 de YouTube.

Los participantes fueron descubiertos inicialmente mediante una pieza audiovisual que presentó sus voces y su talento antes de su entrada oficial al escenario. Posteriormente, cada uno fue presentado individualmente ante los medios, auspiciadores e invitados, culminando con la primera imagen oficial de la nueva generación de Objetivo Fama 2026.Patricia Rosario es una artista puertorriqueña con una sólida formación musical y años de experiencia sobre los escenarios. Su preparación en la Escuela Libre de Música y Bellas Artes marcó el inicio de una trayectoria que continuó evolucionando tanto como intérprete como coach vocal. Versátil, espontánea y apasionada por el entretenimiento, llegó a Objetivo Fama convencida de que había llegado el momento de ocupar el lugar para el que se había preparado durante toda su vida.Tony Romero llegó a Objetivo Fama con entusiasmo, disciplina y el deseo de convertir su pasión por la música en una carrera profesional. Su trayectoria comenzó como jugador de béisbol, pero su energía positiva y disposición para aprender lo llevaron a descubrir un nuevo camino artístico. Asumió esta experiencia convencido de que podía marcar el comienzo de la carrera musical con la que siempre había soñado.
1 / 19 | "Objetivo Fama" 2026: estos son los cantantes que buscan cumplir su sueño . Los participantes fueron descubiertos inicialmente mediante una pieza audiovisual que presentó sus voces y su talento antes de su entrada oficial al escenario. Posteriormente, cada uno fue presentado individualmente ante los medios, auspiciadores e invitados, culminando con la primera imagen oficial de la nueva generación de Objetivo Fama 2026. - Suministrada
Tags
Objetivo FamaAna IsabelleCristina EustaceTelemundoReality Shows
ACERCA DEL AUTOR
Bárbara Sepúlveda Núñez
Bárbara Sepúlveda NúñezArrow Icon
Bárbara Sepúlveda Núñez es madre de dos niñas y cuenta con un bachillerato en Periodismo de la Escuela de Comunicación Ferré Rangel de la Universidad del Sagrado Corazón. En 2017, trabajó...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 14 de septiembre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: