Monic Pérez será la presentadora del desfile de moda de Miss Universe 2026

Otra de las pasadas reinas de belleza de Puerto Rico, Monic Pérez, será parte de las actividades oficiales de Miss Universe 2026 en la isla.

Miss Universe Puerto Rico 2013 será la animadora oficial y anfitriona de “Runway to the Universe”, el desfile de moda del certamen en el marco de la celebración del 75 aniversario, confirmó hoy, domingo, la Compañía de Turismo de Puerto Rico.

El evento se celebrará el próximo martes, 17 de noviembre, a las 8:00 p.m., en el Coca-Cola Music Hall, en el Distrito T-Mobile, y contará con la participación de todas las candidatas internacionales, quienes desfilarán luciendo creaciones de 27 destacados diseñadores de moda.

“Con su experiencia en el mundo del entretenimiento, la moda y los certámenes de belleza, Monic Pérez tendrá la responsabilidad de conducir una velada que proyectará el talento creativo de Puerto Rico ante una audiencia internacional. Este evento es producido cuenta con curadores que han procurado una selección de vestidos para la ocasión”, dijo la directora de la Compañía de Turismo Willianette Robles Cancel en declaraciones escritas.

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En ese mismo evento habrá otra participación especial de una exreina de belleza puertorriqueña. Madison Anderson Berríos, ex Miss Universe Puerto Rico y primera finalista de Miss Universe 2019, quien tendrá a su cargo la presentación musical de apertura. Su participación, junto a la conducción de Pérez, reunirá sobre un mismo escenario a dos destacadas representantes puertorriqueñas que dejaron su huella en la historia del certamen.

Madison Anderson (Suministrada)

Pérez representó a la isla en Miss Universe 2013 y logró clasificarse entre las semifinalistas. Esta vez regresa a los escenarios locales en una faceta de presentadora.

“Runway to the Universe” reunirá en un mismo escenario a las candidatas internacionales y a 27 diseñadores de moda, convirtiendo la pasarela en una vitrina para la creatividad, la elegancia y el talento de la industria de la moda puertorriqueña.

El espectáculo forma parte de las actividades oficiales que se celebran en Puerto Rico con motivo del 75 aniversario de Miss Universe.

Para el evento se integró a la stylist Claudia Madrid y a al crítico de modas Julio Núñez quienes tuvieron a su cargo la curaduría y selección de las piezas de cada diseñador. Asimismo, la modelo profesional Ann Laplace tendrá a cargo el coaching del desfile de las candidatas.

¿Qué diseñadores participan?

Gustavo Arango

Stella Nolasco

Luis Antonio

Lisa Cappalli

Carlos Alberto

Marcos Carrazana

Juan Colón

Lisa Thon

David Antonio

Jaer Cabán

Sonia Rivera

Heriberto Vázquez

Lisa Porrata

Carlos Javian

Héctor Molina

Jennifer Crespo

Juan Carlos Collazo

Antuanne

Hernán Nadal

Valdy

José Raúl

Javier Arnaldo

Elier Aubret

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Luis López

Ya de Diego

Wilberto Perez

Carlota Alfaro