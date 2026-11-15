Monic Pérez será la presentadora del desfile de moda de Miss Universe 2026
Las delegadas desfilarán creaciones de 27 destacados diseñadores en el Coca-Cola Music Hall
15 de noviembre de 2026 - 11:30 AM
15 de noviembre de 2026 - 11:30 AM
Otra de las pasadas reinas de belleza de Puerto Rico, Monic Pérez, será parte de las actividades oficiales de Miss Universe 2026 en la isla.
Miss Universe Puerto Rico 2013 será la animadora oficial y anfitriona de “Runway to the Universe”, el desfile de moda del certamen en el marco de la celebración del 75 aniversario, confirmó hoy, domingo, la Compañía de Turismo de Puerto Rico.
El evento se celebrará el próximo martes, 17 de noviembre, a las 8:00 p.m., en el Coca-Cola Music Hall, en el Distrito T-Mobile, y contará con la participación de todas las candidatas internacionales, quienes desfilarán luciendo creaciones de 27 destacados diseñadores de moda.
“Con su experiencia en el mundo del entretenimiento, la moda y los certámenes de belleza, Monic Pérez tendrá la responsabilidad de conducir una velada que proyectará el talento creativo de Puerto Rico ante una audiencia internacional. Este evento es producido cuenta con curadores que han procurado una selección de vestidos para la ocasión”, dijo la directora de la Compañía de Turismo Willianette Robles Cancel en declaraciones escritas.
En ese mismo evento habrá otra participación especial de una exreina de belleza puertorriqueña. Madison Anderson Berríos, ex Miss Universe Puerto Rico y primera finalista de Miss Universe 2019, quien tendrá a su cargo la presentación musical de apertura. Su participación, junto a la conducción de Pérez, reunirá sobre un mismo escenario a dos destacadas representantes puertorriqueñas que dejaron su huella en la historia del certamen.
Pérez representó a la isla en Miss Universe 2013 y logró clasificarse entre las semifinalistas. Esta vez regresa a los escenarios locales en una faceta de presentadora.
“Runway to the Universe” reunirá en un mismo escenario a las candidatas internacionales y a 27 diseñadores de moda, convirtiendo la pasarela en una vitrina para la creatividad, la elegancia y el talento de la industria de la moda puertorriqueña.
El espectáculo forma parte de las actividades oficiales que se celebran en Puerto Rico con motivo del 75 aniversario de Miss Universe.
Para el evento se integró a la stylist Claudia Madrid y a al crítico de modas Julio Núñez quienes tuvieron a su cargo la curaduría y selección de las piezas de cada diseñador. Asimismo, la modelo profesional Ann Laplace tendrá a cargo el coaching del desfile de las candidatas.
Gustavo Arango
Stella Nolasco
Luis Antonio
Lisa Cappalli
Carlos Alberto
Marcos Carrazana
Juan Colón
Lisa Thon
David Antonio
Jaer Cabán
Sonia Rivera
Heriberto Vázquez
Lisa Porrata
Carlos Javian
Héctor Molina
Jennifer Crespo
Juan Carlos Collazo
Antuanne
Hernán Nadal
Valdy
José Raúl
Javier Arnaldo
Elier Aubret
Luis López
Ya de Diego
Wilberto Perez
Carlota Alfaro
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: