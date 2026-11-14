Las 116 candidatas de Miss Universe 2026 participaron en la actividad “Puerto Rico en Rosa: Luz de Esperanza”, celebrada en Ponce, donde compartieron con pacientes de cáncer y sobrevivientes. En la foto Jeniffer Barreto con su acompañante Ana.

1 / 29 La belleza de acompañar: las candidatas de Miss Universe se unen a sobrevivientes de cáncer

La belleza de acompañar: las candidatas de Miss Universe se unen a sobrevivientes de cáncer. Las 116 candidatas de Miss Universe 2026 participaron en la actividad “Puerto Rico en Rosa: Luz de Esperanza”, celebrada en Ponce, donde compartieron con pacientes de cáncer y sobrevivientes. En la foto Jeniffer Barreto con su acompañante Ana.

1 / 29 | La belleza de acompañar: las candidatas de Miss Universe se unen a sobrevivientes de cáncer. Las 116 candidatas de Miss Universe 2026 participaron en la actividad “Puerto Rico en Rosa: Luz de Esperanza”, celebrada en Ponce, donde compartieron con pacientes de cáncer y sobrevivientes. En la foto Jeniffer Barreto con su acompañante Ana. - Jorge A Ramirez Portela

Ponce - En la tarde del sábado, las candidatas de Miss Universe 2026 dejaron a un lado la competencia y las coronas para unirse a una causa que trasciende fronteras: llevar un mensaje de amor, solidaridad y esperanza a pacientes de cáncer en Puerto Rico.

El Nuevo Día llegó hasta Ponce, como parte de la actividad “Puerto Rico en Rosa: Luz de Esperanza”, donde conversamos con algunas de las delegadas sobre sus experiencias personales con esta enfermedad y el significado de formar parte de este encuentro.

“(El cáncer) lo he vivido de cerca, desde familiares, amistades y personas que me han apoyado en el transcurso de mi carrera. Para mí es un honor apoyar esta causa, lo he hecho en mi causa social con St. Jude y creo que de lo que se trata esta plataforma es visibilizar, crear conciencia, pero también llevar alegría. Como siempre digo, la alegría también es una necesidad”, contó a este medio Miss Universe Puerto Rico, Jennifer Barreto.

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Las 116 delegadas de Miss Universe 2026 llegaron vestidas en distintas tonalidades de rosa y compartieron de cerca una tarde con unas 240 mujeres puertorriqueñas pacientes de cáncer y en tratamiento activo, según indicó la oncóloga Anna Di Marco, fundadora del Centro de Cáncer de la Mujer.

La tarde también propició encuentros especiales entre las candidatas y las pacientes, quienes tuvieron la oportunidad de compartir sus historias y recibir muestras de cariño. Para algunas de las delegadas, la actividad adquirió un significado aún más personal al poder conectar con mujeres cuyas experiencias representan historias de lucha y superación.

“Dar un momento de esperanza y alegría a todas estas sobrevivientes y mujeres valientes que, con una historia, que comenzó con miedo e incertidumbre, hoy día se convierte en una historia de inspiración, valentía y qué lindo poder conectar con todas ellas... Soy la madrina de Ana y para mí es un honor compartir y brindarle un poquito de alegría a una mujer tan valiente que a mí como reina me inspira muchísimo”, agregó emocionada Barreto.

Otra de las candidatas de la 75.ª edición que compartió una experiencia personal relacionada con el cáncer fue Miss Universe Chile, Dominga López, quien recordó la pérdida de un familiar a causa de esta enfermedad y aprovechó el encuentro para dedicarles unas palabras a las sobrevivientes.

Miss Chile, Dominga López, durante el evento. (Jorge A Ramirez Portela)

“Un mensaje para todas las sobrevivientes es que aprecio su valor y su fuerza y que no hayan tenido miedo de estar aquí con nosotras y compartir sus historias”, dijo López.

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“Yo perdí a mi abuela por cáncer del hígado, así que es algo que conozco muy a flor de piel. Aprecio muchísimo su resiliencia y su compromiso. Tienen una luz maravillosa y les doy las gracias por nunca haberla perdido a pesar de las circunstancias que vivieron”, relató la chilena.

Uno de los momentos emotivos que presenció este medio ocurrió cuando Miss Universe Sudáfrica, Bajabulise Thela, recibió un detalle elaborado por una de las sobrevivientes de cáncer.

“Hice este detalle del lazo que representa a las sobrevivientes de cáncer y se lo estoy regalando a Sudáfrica con mucho cariño”, contó a este medio Millie Marcucci, sobreviviente de la enfermedad.

El evento también contó con la presencia de Miss Universe Puerto Rico 2019, Madison Anderson Berríos, quien se unió como maestra de ceremonia a esta iniciativa de solidaridad y apoyo a las pacientes.

La gran final de Miss Universe 2026 se llevará a cabo el próximo martes, 24 de noviembre, en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.