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Más de 4,000 pasajeros enfrentan atrasos y cancelaciones de vuelos este domingo en Puerto Rico

Se espera que el flujo en el tráfico aéreo mejore para el final del día, indicaron las autoridades

15 de noviembre de 2026 - 10:43 AM

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Al aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín (SJU), en Isla Verde, llegan entre 80,000 y 90,000 libras de carga al dia en vuelos de pasajeros.
Al aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín (SJU), en Isla Verde, llegan entre 80,000 y 90,000 libras de carga al dia en vuelos de pasajeros. (ELNUEVODIA.COM)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Casi 30 de vuelos con origen o destino en Puerto Rico fueron cancelados esta mañana debido a la suspensión del tráfico aéreo a nivel de Estados Unidos establecida el pasado viernes por la Administración Federal de Aviación (FAA).

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Aerostar Airport Holdings Inc., empresa encargada de la administración del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín en San Juan, informó que esperan que el flujo en el tráfico aéreo mejore “gradualmente”.

De acuerdo con la empresa, unos 4,436 pasajeros se verían afectados por cancelaciones o atrasos este domingo. Algunas de las aerolíneas perjudicadas son American Airlines, JetBlue, Southwest y Delta.

“Como suele ocurrir en situaciones como estas, las operaciones irán normalizándose de manera gradual”, comunicó la empresa mediante declaraciones escritas.

El estatus de algunos vuelos para esta mañana, según datos de la empresa administradora del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín.
El estatus de algunos vuelos para esta mañana, según datos de la empresa administradora del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín. (Suministrada)

El titular de la Administración Federal de Aviación (FAA), Bryan Bedford, anticipó el sábado que los viajes aéreos en Estados Unidos quedarán restablecidos por completo para el final del domingo.

El funcionario indicó que los vuelos “seguirán teniendo retrasos y cancelaciones”, pero prometió que “lo peor ya pasó”.

De otro lado, el secretario de Transporte, Sean Duffy, dijo que un contratista había reemplazado una sección del viejo cable de cobre del sistema por nuevo cable de fibra, y que ese trabajo de alguna manera causó la sobrecarga del sistema, lo que derivó en la suspensión de los vuelos del viernes que duró más de cuatro horas.

El trabajo provocó interrupciones “intermitentes” en las comunicaciones y los radares, según funcionarios del gobierno del presidente Donald Trump.

Duffy dijo que las autoridades investigan si la causa fue la “incompetencia” del contratista o un router defectuoso.

“Nuestro contratista no estuvo a la altura del momento o el equipo no estuvo a la altura del momento”, dijo Duffy.

Hasta el momento, el contratista, L3Harris Technologies Inc., no ha respondido a solicitudes de comentarios ni ha emitido un comunicado público.

Aeropuerto Internacional John F. Kenneddy, en Nueva York.Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth, en Texas.Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, en San Juan, Puerto Rico.
1 / 6 | 📷 Cientos de aviones en espera: imágenes muestran el alcance de la interrupción aérea. Aeropuerto Internacional John F. Kenneddy, en Nueva York. - Captura / FlightRadar24

Duffy reiteró nadie estuvo en peligro, ya que más de 3,000 vuelos que estaban en el aire en el momento de la orden de suspensión aterrizaron de forma segura.

La suspensión a nivel nacional fue la primera desde enero de 2023, cuando otro sistema informático clave de la FAA que envía avisos a los pilotos falló, y la segunda desde los ataques del 11 de septiembre de 2001.

Autoridades del gobierno de Trump también culparon al Congreso por no haber aprobado más financiamiento para reemplazar la tecnología de décadas de antigüedad que ayuda a gestionar el tráfico aéreo en Estados Unidos. Duffy dijo que el 70% del sistema había sido reemplazado con cable de fibra óptica, pero que su agencia también necesita nuevas torres de control de tráfico aéreo y pistas.

La FAA ya ha reemplazado miles de cables antiguos de cobre por líneas de fibra óptica y ha modernizado cientos de sistemas de radio como parte de la renovación, que comenzó el año pasado, después de que el Congreso aprobara $12,500 millones en fondos. Duffy y la Casa Blanca quieren $30,000 millones más para completar el trabajo.

“Tenemos infraestructura envejecida en todo el espacio aéreo”, dijo Duffy, al tiempo que subrayó que volar sigue siendo seguro. “No llegarán a su destino si no creemos que pueden llegar allí de manera segura”.

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Con información de The Associated Press.

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Breaking NewsPuerto RicoSan JuanAeropuerto Internacional Luis Muñoz MarínAdministración Federal de Aviación (FAA)
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