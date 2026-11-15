La FAA dice que los vuelos en Estados Unidos quedarán completamente restablecidos el domingo

Las aerolíneas cancelaron miles de vuelos en todo Estados Unidos el sábado mientras trabajaban para recuperarse de una suspensión del tráfico aéreo a nivel nacional establecida un día antes, la cual dejó a los pasajeros en busca de asientos y alteró los viajes en todo el mundo.

Los viajes aéreos en Estados Unidos quedarán restablecidos por completo para el final del domingo, dos días después de la suspensión del tráfico aéreo a nivel nacional más prolongada en 25 años, dijo Bryan Bedford, titular de la Administración Federal de Aviación (FAA). El funcionario indicó que los vuelos “seguirán teniendo retrasos y cancelaciones” el sábado, pero prometió que “lo peor ya pasó”.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, dijo el sábado a reporteros que un contratista había reemplazado una sección del viejo cable de cobre del sistema por nuevo cable de fibra, y que ese trabajo de alguna manera causó la sobrecarga del sistema, lo que derivó en la suspensión de los vuelos del viernes que duró más de cuatro horas. El trabajo provocó interrupciones “intermitentes” en las comunicaciones y los radares, según funcionarios del gobierno del presidente Donald Trump.

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Duffy dijo que las autoridades investigan si la causa fue la “incompetencia” del contratista o un router defectuoso.

“Nuestro contratista no estuvo a la altura del momento o el equipo no estuvo a la altura del momento”, dijo Duffy.

Hasta el momento, el contratista, L3Harris Technologies Inc., no ha respondido a solicitudes de comentarios ni ha emitido un comunicado público.

La suspensión a nivel nacional fue la primera desde enero de 2023, cuando otro sistema informático clave de la FAA que envía avisos a los pilotos falló, y la segunda desde los ataques del 11 de septiembre de 2001.

Andrew Charlton, un consultor de aviación, dijo que la suspensión del viernes afectó a cerca de una cuarta parte de los 45,000 vuelos en Estados Unidos cada día.

“El efecto dominó de eso es increíble”, dijo Charlton, director general de Aviation Advocacy. “El avión no sólo vuela de A a B y de vuelta a B... y luego se detiene. Luego pasa a C y luego a E y da vueltas y vueltas y vueltas. Por supuesto, esto se agrava si se habla de vuelos de larga distancia, vuelos internacionales sobre el Atlántico o sobre el Pacífico”.

1 / 14 | 📷 En fotos: aviones en tierra y pasajeros a la espera tras la orden de la FAA. La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos suspendió el viernes por la tarde todos los vuelos en todo el país debido a problemas de comunicación en centros regionales de control de tráfico aéreo. - Ryan Murphy 1 / 14 📷 En fotos: aviones en tierra y pasajeros a la espera tras la orden de la FAA La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos suspendió el viernes por la tarde todos los vuelos en todo el país debido a problemas de comunicación en centros regionales de control de tráfico aéreo. Ryan Murphy Compartir

Miles de vuelos demorados y cancelados

El sábado, en aeropuertos de todo Estados Unidos, los pasajeros seguían tratando de averiguar cómo llegar a sus destinos. Algunos esperaron en hoteles a que pasara el caos, otros corrieron para conseguir autos de alquiler y boletos de autobús o tren. Pero muchos se vieron obligados a acampar en los aeropuertos.

Otros se pusieron creativos. Un video en el aeropuerto de Seattle mostró a un pasajero deleitando a viajeros estresados con música clásica. El cantante T-Pain y la banda Hoobastank fueron grabados cantando a los pasajeros mientras esperaban en aviones comerciales.

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Dan Russell, de 66 años, se enteró de que su vuelo de conexión de Kona, Hawai, a Fresno, California, fue cancelado el viernes por la noche, media hora antes de que estuviera previsto el embarque en San Diego. Los hoteles estaban llenos, así que él y su esposa esperaron en el aeropuerto un vuelo reprogramado para el sábado.

“No hay nada que puedas hacer”, dijo Russell, mientras su esposa, Mary, intentaba dormir una siesta sobre su hombro.

Un agente de puerta de Southwest Airlines, de buen ánimo, saludó a los pasajeros en Dallas Love Field al amanecer con: “Buenos días, buenos días”, y luego repitió en varias ocasiones que todos los vuelos estaban llenos y pidió a los pasajeros que tuvieran listas sus tarjetas de embarque para agilizar el proceso y ayudar a que los vuelos siguieran avanzando.

En Las Vegas, la influencer coreano-mexicana Sujin Kim, conocida en internet como Chingu Amiga, dijo que su vuelo del viernes a México fue reprogramado para el sábado por la mañana. Kim dijo que nunca había vivido algo así, aunque viaja con frecuencia y “siempre pierdo la maleta”.

“Muchos durmieron en el aeropuerto también, pero gracias a Dios encontramos cuarto”, dijo.

En el aeropuerto de Newark, Nueva Jersey, Umi Egchi trataba de averiguar cuándo se alinearían sus vuelos para poder regresar a su casa en Japón.

“No estoy seguro de qué pasó exactamente. Solo quiero irme a casa”, dijo Egchi, que tenía una máscara para dormir sobre la cabeza.

Equipos que viajaron para jugar partidos este fin de semana ajustaron el horario de inicio, y el partido de la número 19 Mississippi en Oklahoma se retrasó un día completo hasta el domingo.

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FlightAware, una página que rastrea el tráfico aéreo, informó que más de 4,100 vuelos habían sido cancelados el sábado. Cirium, un sitio similar, situó esa cifra por encima de los 3,200 vuelos.

Autoridades dicen que nadie corrió peligro durante la suspensión

Duffy reiteró el sábado que nadie estuvo en peligro, ya que más de 3,000 vuelos que estaban en el aire en el momento de la orden de suspensión aterrizaron de forma segura.

Autoridades del gobierno de Trump también culparon al Congreso por no haber aprobado más financiamiento para reemplazar la tecnología de décadas de antigüedad que ayuda a gestionar el tráfico aéreo en Estados Unidos. Duffy dijo que el 70% del sistema había sido reemplazado con cable de fibra óptica, pero que su agencia también necesita nuevas torres de control de tráfico aéreo y pistas.

La FAA ya ha reemplazado miles de cables antiguos de cobre por líneas de fibra óptica y ha modernizado cientos de sistemas de radio como parte de la renovación, que comenzó el año pasado, después de que el Congreso aprobara $12,500 millones en fondos. Duffy y la Casa Blanca quieren $30,000 millones más para completar el trabajo.

“Tenemos infraestructura envejecida en todo el espacio aéreo”, dijo Duffy, al tiempo que subrayó que volar sigue siendo seguro. “No llegarán a su destino si no creemos que pueden llegar allí de manera segura”.

En un momento que quizá solo subrayó aún más los deteriorados sistemas del Departamento de Transporte, la conferencia de prensa de Duffy el sábado por la mañana comenzó con problemas de audio que obligaron a cambiar el micrófono de último minuto.

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Aunque el secretario dijo que había hablado repetidamente con el presidente Trump desde que comenzó la suspensión, el mandatario ha guardado un silencio casi total sobre el tema. No ha hablado públicamente del asunto ni ha emitido declaraciones en redes sociales, aunque comentó sobre otras cosas. Habló por teléfono con un reportero de Fox News, pero eso ocurrió fuera de cámara.

Charlton, el consultor de aviación, señaló las dificultades de actualizar un sistema que nunca puede apagarse.

“Lo que están viendo aquí es intentar cambiar las llantas de su auto cuando el auto va a 80 millas por hora por la autopista, porque nada se detiene en la aviación”, dijo Charlton.

Problemas anteriores se han vinculado a fallas de equipos

El problema parecía similar a una interrupción regional de comunicaciones del control de tráfico aéreo en septiembre que complicó cientos de vuelos en el noreste del país. Esa interrupción estuvo vinculada a un equipo de construcción que cortó una línea de fibra óptica.

También se culpó al equipo envejecido por las breves interrupciones de radar el año pasado que trastocaron el aeropuerto de Newark.

El experto en seguridad aérea Steve Arroyo dijo que la diferencia el viernes fue la escala nacional de la interrupción, que dejó a los controladores sin poder hablar de manera confiable con los pilotos.