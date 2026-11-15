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Primer ministro canadiense anuncia avances en negociaciones comerciales con Trump

Canadá suspendió las conversaciones comerciales en agosto después de que Estados Unidos planteara exigencias de último minuto

15 de noviembre de 2026 - 9:13 PM

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ARCHIVO - El primer ministro de Canadá, Mark Carney, y el presidente Donald Trump ofrecen una rueda de prensa en la Casa Blanca, en Washington, D.C., el 7 de octubre de 2025. (Adrian Wyld/The Canadian Press vía AP, archivo) (Adrian Wyld)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El primer ministro canadiense, Mark Carney, dijo el sábado que sostuvo una larga conversación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y altos funcionarios de su gobierno antes de partir hacia Europa y Asia, y que ambos países avanzan hacia un acuerdo comercial después de que las negociaciones se derrumbaran en agosto.

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Carney hizo estas declaraciones mientras anunciaba que Canadá concluyó gran parte de las negociaciones de libre comercio con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN, por sus siglas en inglés), un bloque de casi 700 millones de personas, y que completó negociaciones por separado con Filipinas. Ambos acuerdos forman parte de los esfuerzos de Canadá por reducir su dependencia de Estados Unidos en la guerra comercial de Trump.

Carney se encontraba en la capital filipina antes de asistir a una cumbre clave de tres días de la ASEAN y sus contrapartes asiáticas y occidentales, que comienza el domingo.

“Tuve una conversación bastante larga y sustantiva con el presidente Trump justo antes de salir para este viaje”, declaró Carney a los periodistas en Manila. “Estamos avanzando. Existe la posibilidad de un acuerdo, un acuerdo bilateral. Pero todavía no hemos llegado a eso”.

Carney indicó que el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, y el nuevo jefe de gabinete de la Casa Blanca de Trump, Stephen Miller, también participaron en la llamada.

Carney afirmó que Canadá no aceptaría un acuerdo que socave su industria automotriz, que se ha visto afectada por los aranceles de Trump.

Canadá suspendió las negociaciones comerciales en agosto después de que Estados Unidos planteara exigencias de último minuto que Ottawa consideró inaceptables. Posteriormente, Washington impuso aranceles del 50% sobre unos $20,000 millones en bienes canadienses, lo que provocó que Canadá impusiera aranceles de represalia en septiembre. Desde entonces, los países reanudaron las conversaciones.

Canadá y Estados Unidos mantienen una de las mayores relaciones comerciales del mundo. Un acuerdo comercial podría reducir algunos aranceles en sectores clave, incluidos el acero y el aluminio.

Trump dijo antes de las elecciones de medio mandato que ambos países estaban “muy cerca” de lograr un acuerdo, mientras que Carney señaló que Washington se había retractado de exigencias relacionadas con la cultura de Canadá, las protecciones del idioma francés y la capacidad de negociar otros acuerdos comerciales.

Los aranceles de Estados Unidos sobre los bienes canadienses se convirtieron en un tema en las elecciones de mitad de mandato, y los demócratas les atribuyeron el alza de precios y prometieron impugnarlos.

Las victorias demócratas dejaron a Canadá ante un dilema: aceptar un acuerdo que reduzca los aranceles de Trump mientras mantiene algunos, o resistir en busca del libre comercio mientras el Congreso se prepara para impugnarlos.

El gobierno canadiense estima que el acuerdo con la ASEAN podría sumar casi 2,000 millones de dólares canadienses ($1,400 millones) a la economía de Canadá y crear casi 14,000 empleos, particularmente en la agricultura y la fabricación. Las autoridades esperan firmarlo el próximo año.

Carney dijo que el acuerdo con Filipinas, cuya firma se prevé para el próximo año, abarca más del 90% de las líneas arancelarias. El gobierno canadiense señaló que el acuerdo podría ayudar a triplicar las exportaciones canadienses a Filipinas para 2035.

El premier canadiense asistió a la cumbre de la Comunidad Política Europea en Irlanda antes de viajar a Manila para la cumbre de la ASEAN. También asistirá a la cumbre de la Francofonía en Camboya y a la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico en China, donde tiene previsto reunirse con el presidente Xi Jinping.

Carney ha convertido en un objetivo central duplicar las exportaciones canadienses a países distintos de Estados Unidos para 2035.

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