Abren pesquisa en Panamá por presunto atentado contra periodista de investigación en su residencia

Las autoridades panameñas abrieron una pesquisa por el presunto atentado perpetrado contra la residencia del periodista de investigación Rolando Rodríguez, del diario La Prensa, ocurrido la madrugada del sábado, que fue repudiado por diferentes gremios y organizaciones periodísticas.

La Procuraduría General de la Nación informó en un comunicado que se investiga la presunta comisión del delito contra la seguridad colectiva en la modalidad de “incendiarismo”. Agregó que las pesquisas podrán ampliarse si se detectan otras posibles conductas delictivas.

De acuerdo con el diario La Prensa, del cual Rodríguez es subdirector asociado, un artefacto explosivo fue lanzado durante la madrugada del sábado contra la residencia de Rodríguez en un sector residencial de la capital panameña. Indicó que al momento del ataque, la esposa del comunicador se encontraba en la vivienda, pero logró salir ilesa. Dos vehículos resultaron calcinados y parte del techo de la residencia.

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Rodríguez es un veterano periodista de investigación en temas de corrupción y columnista del diario La Prensa, uno de los más influyentes en el país centroamericano y que ganó notoriedad como medio crítico a la pasada dictadura militar del general Manuel Antonio Noriega, expulsado por una invasión de Estados Unidos en diciembre de 1989.

Rodríguez formó parte este año de una investigación internacional sobre presuntos negocios millonarios en la comercialización de crudo venezolano en que estaría implicado el entorno del entonces presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a través de sociedades relacionadas supuestamente con un empresario panameño en 2025.

El presidente de Corporación La Prensa —la casa editora—, Jorge Molina, rechazó lo que calificó como un ataque al periodista y a la profesión.

“Estamos preocupados porque el ejercicio del periodismo no puede estar sujeto a actos de terrorismo”, señaló en un encuentro con los medios en la sede del rotativo.

Por su parte, Rodríguez subrayó que “si bien esto ha sido un atentado contra la vida mía y la de mi familia, tengo que decir que esto cambia las reglas del juego en Panamá porque ahora todos vamos a estar expuestos a este tipo de cosas”.

De acuerdo con La Prensa, una persona llegó en taxi a la vivienda de Rodríguez cerca de las 2:30 a.m., descendió del vehículo y arrojó un objeto hacia la residencia, causando una explosión y el incendio, que destruyó dos vehículos y ocasionó daños en la fachada y techo de la vivienda.

El presidente José Raúl Mulino rechazó en su cuenta de X la “acción violenta” sufrida por Rodríguez e indicó que la Policía Nacional investiga el hecho junto con el Ministerio Público para entregar las pruebas a la justicia. El mandatario sostuvo que Panamá no acepta este tipo de actos bajo ninguna circunstancia y señaló que comunicó su solidaridad a Molina, el presidente de la casa editora de La Prensa.

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La Procuraduría informó que fiscales superiores y funcionarios del Ministerio Público se encontraban en el lugar realizando diligencias para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades. También rechazó cualquier acto contra la libertad de expresión y el libre ejercicio del periodismo.

Gremios periodísticos nacionales e internacionales, así como el sector empresarial, rechazaron lo sucedido. El Colegio Nacional de Periodistas condenó el hecho y expresó su solidaridad con Rodríguez y su familia, al tiempo en que pidió una indagación rigurosa y transparente que permita dar con los responsables.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) también repudió lo ocurrido en X.