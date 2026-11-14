Defensa de CDobleta presenta apelación ante el Primer Circuito de Boston

Del expediente judicial surgió que la representación legal del convicto tiene hasta el 30 de noviembre para cumplir con varios requisitos procesales iniciales del trámite apelativo. Entre estos, deberá presentar el formulario de comparecencia, la Declaración de Información del Recurso y el formulario de informe o solicitud de transcripciones.

Estos documentos permiten al tribunal apelativo contar con un resumen de los procedimientos previos, formalizar la apertura del recurso y establecer quién asumirá la representación legal del convicto durante esta etapa.

La apelación quedó registrada el 12 de noviembre bajo el número 26-2272, según el expediente del foro apelativo. La notificación del recurso fue presentada el 6 de noviembre ante el Tribunal Federal en Puerto Rico, donde la jueza de distrito María Antongiorgi Jordán lo sentenció a cumplir, además, 10 años de libertad supervisada.

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El expediente no detalla aún los fundamentos específicos con los que la defensa pretende cuestionar el fallo judicial. Sin embargo, la notificación establece que el exponente urbano, de 23 años, impugnará la determinación de culpabilidad y la sentencia que cumple, al momento, en el Centro Metropolitano de Detención (MDC), en Guaynabo.

Como parte de la apertura del expediente ante el Primer Circuito, también se registraron documentos relacionados con el récord del caso contra Isaac Sánchez. Entre estos figuran un “expediente abreviado”, una notificación de apertura formal del caso y un formulario para la selección de abogado.

1 / 29 | Esposado y bajo custodia federal: imágenes de CDobleta publicadas por HSI. El cantante urbano Luis N. Isaac Sánchez, mejor conocido como “CDobleta”, fue sentenciado a cumplir 45 años en prisión y 10 años de libertad supervisada. Esta imagen fue publicada por HSI tras la sentencia. - HSI 1 / 29 Esposado y bajo custodia federal: imágenes de CDobleta publicadas por HSI El cantante urbano Luis N. Isaac Sánchez, mejor conocido como “CDobleta”, fue sentenciado a cumplir 45 años en prisión y 10 años de libertad supervisada. Esta imagen fue publicada por HSI tras la sentencia. HSI Compartir

La semana pasada, el abogado Francisco Rebollo Casalduc, representante legal del reguetonero, notificó ante el Tribunal Federal en Puerto Rico que apelarían en el Primer Circuito de Boston. “El acusado que comparece notifica por la presente su intención de apelar, ante el Tribunal de Apelaciones”, dice parte de la notificación formal.

El convicto, conocido también como “Chimbo” y “Dobleta”, modificó su alegación inicial y se declaró culpable el 10 de junio luego de alcanzar un acuerdo con la Fiscalía federal. Este admitió su participación en una conspiración para distribuir sustancias controladas y por posesión de un arma de fuego en relación con actividades de narcotráfico.

El acuerdo alcanzado entre las partes contemplaba una pena de entre 27 y 32 años de prisión por el caso relacionado con su rol en el asesinato del sargento Ramos Vélez, ocurrido en los predios del residencial Sabana Abajo, en Carolina, durante la madrugada del Viernes Santo, 29 de marzo de 2024, tras una persecución que culminó en dicho lugar.

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La defensa del convicto pidió que se le impusieran 27 años de prisión. Sin embargo, durante la vista de sentencia, la Fiscalía federal sostuvo que Isaac Sánchez incumplió los términos del acuerdo de culpabilidad, por lo que solicitó una pena de 45 años de prisión. La documentación no menciona los términos con los que Isaac Sánchez, supuestamente, incumplió.

La acusación estableció que los integrantes de una organización criminal se asociaron para distribuir y poseer con intención de distribuir grandes cantidades de drogas, entre ellas heroína, cocaína, crack y marihuana. Las operaciones se llevaban a cabo en, al menos, siete residenciales del área metropolitana, incluido Sabana Abajo.

1 / 11 | Entre llantos y promesas: así fue la emotiva despedida al sargento Eliezer Ramos Vélez. Familiares, amigos y compañeros de trabajo dieron el último adiós al sargento Eliezer Ramos Vélez, asesinado el Viernes Santo en los predios del residencial Sabana Abajo, en Carolina. - Ramon "Tonito" Zayas 1 / 11 Entre llantos y promesas: así fue la emotiva despedida al sargento Eliezer Ramos Vélez Familiares, amigos y compañeros de trabajo dieron el último adiós al sargento Eliezer Ramos Vélez, asesinado el Viernes Santo en los predios del residencial Sabana Abajo, en Carolina. Ramon "Tonito" Zayas Compartir

En total, las autoridades federales, con la cooperación de agencias estatales y municipales, acusaron a cinco personas por el asesinato del sargento, destapando una red de narcotráfico que se extendía por el área metro. Aunque todos se exponían a la pena de muerte, el Departamento de Justicia federal determinó no solicitar dicha sentencia.

Además de Issac Sánchez, fueron acusados Víctor “La Cone” Pérez Fernández, quien fue sentenciado a 45 años de prisión y 10 años de libertad supervisada. Por su parte, Olvin O’Neill “Sinfo” Concepción Tapia y Daniel J. López Vega, alias “Dany”, recibieron penas de 40 años de cárcel, seguidas de 10 años de libertad supervisada cada uno.