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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Dos menores y dos adultos resultan heridos en un accidente de tránsito en Orocovis

La Policía informó que las cuatro personas se encontraban en condición estable

14 de noviembre de 2026 - 2:56 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En lo que va de año han ocurrido 29 asesinatos. (GFR Media)
Agentes del distrito de Orocovis investigan el accidente.
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Dos menores y dos adultos resultaron heridos en un accidente de tránsito reportado en la tarde de este sábado en el kilómetro 34.4 de la PR-155, en el barrio Gatos de Orocovis.

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El informe preliminar de la Policía sostiene que las autoridades recibieron una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 que alertó sobre el accidente y la presencia de varias personas heridas.

En una actualización, la Uniformada precisó que los dos menores y los dos adultos se encontraban en condición estable.

La agencia de ley y orden indicó que investigará el accidente como grave debido a que hubo dos menores involucrados.

El agente Morales, de la División de Patrullas de Carreteras de Aibonito, estará a cargo de la investigación.

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Breaking NewsOrocovisPolicía de Puerto RicoAccidentes de Tránsito
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