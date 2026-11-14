Dos menores y dos adultos resultan heridos en un accidente de tránsito en Orocovis

Dos menores y dos adultos resultaron heridos en un accidente de tránsito reportado en la tarde de este sábado en el kilómetro 34.4 de la PR-155, en el barrio Gatos de Orocovis.

El informe preliminar de la Policía sostiene que las autoridades recibieron una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 que alertó sobre el accidente y la presencia de varias personas heridas.

En una actualización, la Uniformada precisó que los dos menores y los dos adultos se encontraban en condición estable.

La agencia de ley y orden indicó que investigará el accidente como grave debido a que hubo dos menores involucrados.