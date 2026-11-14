Dos menores y dos adultos resultan heridos en un accidente de tránsito en Orocovis
La Policía informó que las cuatro personas se encontraban en condición estable
14 de noviembre de 2026 - 2:56 PM
14 de noviembre de 2026 - 2:56 PM
Dos menores y dos adultos resultaron heridos en un accidente de tránsito reportado en la tarde de este sábado en el kilómetro 34.4 de la PR-155, en el barrio Gatos de Orocovis.
El informe preliminar de la Policía sostiene que las autoridades recibieron una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 que alertó sobre el accidente y la presencia de varias personas heridas.
En una actualización, la Uniformada precisó que los dos menores y los dos adultos se encontraban en condición estable.
La agencia de ley y orden indicó que investigará el accidente como grave debido a que hubo dos menores involucrados.
El agente Morales, de la División de Patrullas de Carreteras de Aibonito, estará a cargo de la investigación.
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