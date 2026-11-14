Reabren tramo de la PR-149 en Juana Díaz que fue cerrado por tendido eléctrico en el pavimento

La Policía informó que ya se reabrió la PR-149, en la intersección con la PR-1, en Juana Díaz, que fue cerrada debido a la presencia de tendido eléctrico sobre el pavimento.

Agentes de la División de Patrullas de Carreteras de Ponce llegaron al lugar para atender la querella.

Ante la situación, la Uniformada había exhortado a los conductores a utilizar rutas alternas y transitar con precaución mientras se atiende la situación.