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Joven conductor de 27 años pierde el control de su auto e impacta barrera de hormigón en la PR-18

El conductor viajaba en un Kia Rio del año 2023 cuando ocurrió el incidente en dirección de San Juan hacia Caguas

14 de noviembre de 2026 - 10:17 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los vehículos están siendo desviados. (ACT)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Un accidente de tránsito se reportó durante la mañana de hoy, cuando un joven conductor de 27 años perdió el control del volante e impactó una barrera de hormigón en la carretera PR-18, en dirección de San Juan hacia Caguas.

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Según la información preliminar de la Policía de Puerto Rico, el accidente ocurrió a la altura del kilómetro 3.8, mientras el joven transitaba por la mencionada vía en un vehículo Kia Rio, color azul, del año 2023.

Por circunstancias que se encuentran bajo investigación, el conductor perdió el control del vehículo y terminó impactando un objeto fijo, descrito como una barrera de hormigón.

El perjudicado fue transportado a un centro hospitalario cercano para recibir asistencia médica. Al momento, las autoridades desconocen su condición de salud.

Aunque inicialmente la División de Patrullas de Carreteras de San Juan informó que el joven había salido expulsado del vehículo tras el impacto, este detalle no fue confirmado en el informe escrito posteriormente emitido por la Policía.

Personal de la División de Patrullas de Carreteras de San Juan, en unión al fiscal de turno, se hizo cargo de la investigación.

Como parte de la investigación preliminar, la PR-18 fue cerrada y luego reabierta al tránsito.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSeguridadAccidentes de TránsitoSan Juan
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Yaritza Rivera Clemente
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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