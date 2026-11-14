Hombre se defiende de asaltante armado con una navaja y logra herirlo en Yabucoa

Un intento de robo culminó con un hombre herido y arrestado durante la madrugada del sábado, 14 de noviembre, en la calle 1 de la urbanización Jaime C. Rodríguez, frente a un establecimiento, en Yabucoa.

Según la Policía de Puerto Rico, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre el incidente, ocurrido a eso de las 12:32 a.m.

De acuerdo con la investigación preliminar, el querellante, de 58 años, “transitaba” por la mencionada vía cuando fue interceptado por un individuo que intentó despojarlo de un bulto tipo mochila mediante intimidación y utilizando una navaja.

El perjudicado logró defenderse y ocasionó una herida abierta en el área del pecho al presunto asaltante, de 46 años.

El sospechoso fue identificado en el lugar y recibió asistencia de personal de Emergencias Médicas Estatal. Posteriormente, fue trasladado a una institución hospitalaria del área, donde recibió nueve puntos de sutura. Tras ser atendido, quedó bajo arresto mientras continúa la investigación.

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La agente Von Marie Colón Cora, adscrita al Distrito de Yabucoa, realizó la investigación preliminar y refirió el caso a la División de Robos, Extorsiones, Propiedad, Agresiones y Personas Desaparecidas (DIREPAPD) del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao.

El caso será consultado con el fiscal de turno para determinar la posible radicación de cargos contra el sospechoso.