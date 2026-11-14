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Hombre se defiende de asaltante armado con una navaja y logra herirlo en Yabucoa

El sospechoso, de 46 años, recibió nueve puntos de sutura y quedó bajo arresto tras intentar robarle una mochila

14 de noviembre de 2026 - 9:01 AM

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Cuando los agentes procedieron a realizar su arresto, la mujer se tornó violenta e hirió con una navaja de un filo a uno de los policías en el brazo izquierdo. (Archivo)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Un intento de robo culminó con un hombre herido y arrestado durante la madrugada del sábado, 14 de noviembre, en la calle 1 de la urbanización Jaime C. Rodríguez, frente a un establecimiento, en Yabucoa.

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Según la Policía de Puerto Rico, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre el incidente, ocurrido a eso de las 12:32 a.m.

De acuerdo con la investigación preliminar, el querellante, de 58 años, “transitaba” por la mencionada vía cuando fue interceptado por un individuo que intentó despojarlo de un bulto tipo mochila mediante intimidación y utilizando una navaja.

El perjudicado logró defenderse y ocasionó una herida abierta en el área del pecho al presunto asaltante, de 46 años.

El sospechoso fue identificado en el lugar y recibió asistencia de personal de Emergencias Médicas Estatal. Posteriormente, fue trasladado a una institución hospitalaria del área, donde recibió nueve puntos de sutura. Tras ser atendido, quedó bajo arresto mientras continúa la investigación.

La agente Von Marie Colón Cora, adscrita al Distrito de Yabucoa, realizó la investigación preliminar y refirió el caso a la División de Robos, Extorsiones, Propiedad, Agresiones y Personas Desaparecidas (DIREPAPD) del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao.

El caso será consultado con el fiscal de turno para determinar la posible radicación de cargos contra el sospechoso.

La Policía exhortó a cualquier persona que tenga información que ayude al esclarecimiento de este u otros casos a comunicarse al 787-343-2020. También puede brindar información a través de X, en @PRPDNoticias, o mediante la página de Facebook de la agencia.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoAsaltosSeguridadCICYabucoa
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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