Asaltantes amenazan con jeringuilla a mujer y le roban $100 en Caguas
La víctima, de 41 años, fue interceptada por dos individuos cerca del monumento La India, en la PR-1, informó la Policía
14 de noviembre de 2026 - 8:43 AM
14 de noviembre de 2026 - 8:43 AM
Una mujer de 41 años fue víctima de un robo durante la noche del viernes, en las inmediaciones del monumento La India, ubicado en la PR-1, en Caguas, informó la Policía.
Según el informe preliminar, la perjudicada caminaba por el lugar, alrededor de las 7:30 p.m., cuando fue interceptada por dos individuos. Uno de ellos, mediante intimidación y amenaza con una jeringuilla, la despojó de $100 en efectivo.
Tras cometer el robo, ambos individuos abandonaron el lugar. La perjudicada no sufrió daños físicos.
El agente Kevin Yadiel Orta Villanueva, adscrito al Distrito de Caguas, realizó la investigación preliminar y refirió el caso a la División de Robos, Extorsiones, Propiedad, Agresiones y Personas Desaparecidas (DIREPAPD) del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas.
La Policía exhortó a cualquier persona que tenga información que ayude al esclarecimiento de este caso a comunicarse al 787-343-2020. También puede ofrecer información a través de X, en @PRPDNoticias, o mediante la página de Facebook de la agencia.
Este no es un caso aislado.
Cabe recordar que, en lo que va de año, se ha reportado al menos otro incidente criminal en Puerto Rico en el que una jeringuilla ha figurado como elemento del delito.
En agosto de este año, en Vieques, una mujer denunció haber sido víctima de una agresión, luego que un hombre se le acercó y le inyectó una sustancia en un brazo.
La Policía fue alertada del incidente el domingo, 16 de agosto, a eso de las 11:00 p.m. De acuerdo con la investigación preliminar, la víctima se encontrada en el sector Villa Hugo, en la carretera 200 de la isla municipio.
“Al llegar los policías al lugar, entrevistaron a la querellante, quien manifestó que un individuo, a quien puede identificar, utilizando una jeringuilla, presuntamente le inyectó una sustancia de color blanco en el brazo derecho”, señaló la Uniformada, en el informe preliminar.
La querellante detalló que la persona se fue del lugar en un vehículo. Posteriormente, la mujer fue llevada a una institución hospitalaria, donde fue evaluada y se informó que se le realizarían exámenes. En aquel momento, su condición fue descrita como estable.
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