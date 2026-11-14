Asaltantes amenazan con jeringuilla a mujer y le roban $100 en Caguas

Una mujer de 41 años fue víctima de un robo durante la noche del viernes, en las inmediaciones del monumento La India, ubicado en la PR-1, en Caguas, informó la Policía.

Según el informe preliminar, la perjudicada caminaba por el lugar, alrededor de las 7:30 p.m., cuando fue interceptada por dos individuos. Uno de ellos, mediante intimidación y amenaza con una jeringuilla, la despojó de $100 en efectivo.

Tras cometer el robo, ambos individuos abandonaron el lugar. La perjudicada no sufrió daños físicos.

El agente Kevin Yadiel Orta Villanueva, adscrito al Distrito de Caguas, realizó la investigación preliminar y refirió el caso a la División de Robos, Extorsiones, Propiedad, Agresiones y Personas Desaparecidas (DIREPAPD) del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas.

La Policía exhortó a cualquier persona que tenga información que ayude al esclarecimiento de este caso a comunicarse al 787-343-2020. También puede ofrecer información a través de X, en @PRPDNoticias, o mediante la página de Facebook de la agencia.

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Caso similar en agosto

Este no es un caso aislado.

Cabe recordar que, en lo que va de año, se ha reportado al menos otro incidente criminal en Puerto Rico en el que una jeringuilla ha figurado como elemento del delito.

En agosto de este año, en Vieques, una mujer denunció haber sido víctima de una agresión, luego que un hombre se le acercó y le inyectó una sustancia en un brazo.

“Al llegar los policías al lugar, entrevistaron a la querellante, quien manifestó que un individuo, a quien puede identificar, utilizando una jeringuilla, presuntamente le inyectó una sustancia de color blanco en el brazo derecho”, señaló la Uniformada, en el informe preliminar.