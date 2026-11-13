Imputan a adulto mayor por agresión sexual contra mujer que conoció en centro de envejecientes en Quebradillas

El juez Rafael Lugo Morales, del Tribunal de Arecibo, encontró causa para arresto contra Fernando Rosario García, de 74 años, por presuntamente agredir sexualmente a una mujer de 65 años en Quebradillas.

Tras escuchar la prueba presentada por la Fiscalía de Arecibo, el togado le impuso al imputado una fianza de $20,000, que no prestó, por lo que fue ingresado a prisión hasta la vista preliminar el próximo 25 de noviembre.

La información fue confirmada por la secretaria del Departamento de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres, quien emitió este viernes un comunicado de prensa sobre el caso a cargo del fiscal Luis Alberto Ramos Pagán, quien formuló un cargo contra el imputado por agresión sexual, en violación al Artículo 130(f) del Código Penal de Puerto Rico.

Según la investigación de la agente Brenda L. Pérez Colón, adscrita a la División de Delitos Sexuales y Maltrato a Menores de Arecibo, de la Policía de Puerto Rico, los hechos ocurrieron el 8 de agosto de 2025, cuando Rosario García acudió a la residencia de la perjudicada, a quien conocía de un centro de envejecientes que ambos frecuentaban.

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