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¿Fiscal colaboró con la CIA?: Presidenta de México rompe el silencio tras varios días

Supuestamente fue reclutado por la agencia federal a pesar de que era investigado en Estados Unidos por vínculos con los cárteles

13 de noviembre de 2026 - 2:49 PM

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La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum se abstuvo de comentar sobre si el exfiscal está en Estados Unidos bajo protección de las autoridades de ese país. (Marco Ugarte)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

CIUDAD DE MÉXICO - La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum descartó el viernes eventuales tensiones con Estados Unidos por el caso de un exfiscal estatal señalado de colaborar con agencias estadounidenses para facilitar operaciones secretas en México.

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Sheinbaum rompió el silencio que mantuvo por varios días sobre el reportaje publicado esta semana por el diario The New York Times sobre un exfiscal del estado norteño de Chihuahua que habría apoyado a la CIA.

Pese a las tensiones que desató hace siete meses la participación de agentes de la CIA en la destrucción de un laboratorio de drogas sintéticas en Chihuahua sin autorización del gobierno federal mexicano, en esta oportunidad Sheinbaum descartó que el caso del exprocurador Guillermo Zuany Portillo pueda generar roces con Washington.

“Es muy relevante como es que esta persona vinculada en su momento con actos de corrupción y vínculos con la delincuencia organizada después se acerca a las agencias de Estados Unidos”, comentó la mandataria en su conferencia matutina y recordó que cualquier persona del gobierno estadounidense que realiza actividades de seguridad en México “tiene que cumplir con la Constitución y la ley de seguridad nacional”.

Sheinbaum se abstuvo de pronunciarse sobre si Zuany Portillo está en Estados Unidos bajo protección de las autoridades de ese país.

Según The New York Times, el exfiscal fue reclutado por la CIA a pesar de que era investigado en Estados Unidos por vínculos con los cárteles y le habían retirado la visa.

El diario estadounidense agregó que durante más de seis meses Zuany Portillo acompañó a agentes de la CIA mientras éstos entrenaban a las fuerzas de Chihuahua, se unió a esas fuerzas en ciertas misiones y aportó su experiencia durante operaciones terrestres. A cambio, el exfiscal recuperó su visa estadounidense.

El caso de los dos agentes de la CIA que murieron en abril en un accidente de tránsito en Chihuahua, tras participar en el desmantelamiento de un laboratorio de drogas sintéticas generó, fricciones entre Washington y México, y tensiones internas.

Tras el accidente el gobierno de Sheinbaum rechazó la operación alegando que no había sido informado sobre la presencia en el país de los dos funcionarios estadounidenses fallecidos y aclaró que no estaban autorizados para actuar en territorio mexicano.

De igual forma la mandataria le reclamó a la gobernadora opositora del estado de Chihuahua, María Eugenia Campos, la actuación de los agentes de la CIA y aseguró que esa operación vulneraba la ley de seguridad.

En medio de esas tensiones, el fiscal de Chihuahua, César Jáuregui, dejó el cargo y seis meses después fue detenido. Ahora enfrenta un proceso por el delito de traición a la patria y supuestos actos de corrupción.

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Claudia SheinbaumMéxicoNarcotráficoCIA
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