Joven de 20 años es arrestado por HSI tras ocuparle vídeos de explotación sexual infantil

Un joven de 20 años fue arrestado en Cayey por material de explotación sexual infantil, informó la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés).

La agencia federal identificó al imputado como Jair Otniel Almenas Gómez, contra quien pesa una denuncia radicada en el Tribunal Federal en San Juan.

De acuerdo con la querella de HSI, las imágenes ilegales presuntamente estaban en el teléfono celular que le ocuparon durante un allanamiento en su residencia el pasado miércoles.

El documento judicial indica que Almenas Gómez admitió que había recibido el material ilegal a través de una cuenta en la red social Telegram y que lo guardaba en el teléfono.

Añadió que también estaba al tanto de que se trataban de imágenes de pornografía infantil.

“Cuando se le preguntó que describiera la edad de los menores representados en los enlaces, vídeos e imágenes de pornografía infantil que poseía y que compartió, él indicó que tan jóvenes como infantes”, apuntó la denuncia de HSI.

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Señaló que, según el análisis de las imágenes, los investigadores entienden que las víctimas que se observan en las imágenes se trata desde infantes hasta adolescentes de 14 años.

“Grabó vídeos sexualmente explícitos de un menor y se los envió a otra persona a través de Telegram, con quien mantuvo conversaciones relacionadas con la explotación sexual de menores”, agregó.

La denuncia de HSI sostuvo que, entre el material ocupado, había vídeos de menores de edad siendo víctimas de actos de abuso sexual.

Almenas Gómez enfrenta cargos de producción, distribución y posesión de pornografía infantil.