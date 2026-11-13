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Padre e hijo resultan heridos durante un robo domiciliario en Barranquitas

Varios hombres armados irrumpieron en la vivienda y se llevaron $6,000 en efectivo y un Toyota Corolla blanco

13 de noviembre de 2026 - 3:33 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El caso se esclareció luego de que uno de los participantes les declaró a los investigadores que estuvo presente durante la planificación del asalto y en el robo domiciliario. (GFR Media)
El caso fue referido a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aibonito. (Archivo)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Un padre y su hijo resultaron heridos este viernes luego que varios hombres armados irrumpieran en su residencia del sector Palomas, en el barrio Las Bocas de Barranquitas, informó la Policía.

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Según la información preliminar, una vez adentro, los asaltantes presuntamente restringieron a las víctimas dentro de la vivienda, ubicada en la PR-779.

Posteriormente, se llevaron $6,000 en efectivo y un Toyota Corolla blanco con tablilla KOL-625.

Tras el robo, las víctimas fueron trasladados a un hospital del área. La Uniformada indicó que uno de ellos sufrió una herida abierta en la cabeza.

El caso fue referido a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aibonito.

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