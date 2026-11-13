Padre e hijo resultan heridos durante un robo domiciliario en Barranquitas

Un padre y su hijo resultaron heridos este viernes luego que varios hombres armados irrumpieran en su residencia del sector Palomas, en el barrio Las Bocas de Barranquitas, informó la Policía.

Según la información preliminar, una vez adentro, los asaltantes presuntamente restringieron a las víctimas dentro de la vivienda, ubicada en la PR-779.

Posteriormente, se llevaron $6,000 en efectivo y un Toyota Corolla blanco con tablilla KOL-625.

Tras el robo, las víctimas fueron trasladados a un hospital del área. La Uniformada indicó que uno de ellos sufrió una herida abierta en la cabeza.