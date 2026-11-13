Buscan a joven con esquizofrenia que desapareció en San Juan

La Policía solicitó este viernes la ayuda de la ciudadanía para dar con el paradero de un joven de 23 años que fue reportado desaparecido el 1 de noviembre en San Juan.

Se trata de José Luis Ortiz Picard, quien fue reportado desaparecido por su padre, José Luis Ortiz Merced, luego de que se perdiera contacto con él.

Según la información suministrada por la Uniformada, el joven fue visto por última vez durante la tarde de la fecha mencionada, mediante una videollamada. Su desaparición fue reportada desde el residencial La Nueva Puerta.

Ortiz Picard fue descrito como de tez blanca, aproximadamente seis pies y tres pulgadas de estatura, 140 libras de peso, ojos marrones y cabello corto de color castaño claro.

Al momento de su desaparición vestía un abrigo deportivo rojo de la marca Adidas, pantalón mahón azul claro y chancletas.

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Como señas particulares, tiene una cicatriz en una de sus cejas y un pequeño bulto de carne alargado en el costado derecho. Su padre también informó a las autoridades que el joven padece de esquizofrenia.

La pesquisa está a cargo de agentes de la División de Personas Desaparecidas del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan.

Cualquier persona que tenga información sobre su paradero puede comunicarse a la línea confidencial de la Policía al 787-343-2020 o con la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) al 787-793-1234, extensiones 2464 o 2463.

También puede ofrecer información a través de las cuentas oficiales de la Policía en X, @PRPDNoticias, o en Facebook, en www.facebook.com/prpdgov.