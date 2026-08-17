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Se le acercó con una jeringuilla y le inyectó una sustancia: mujer denuncia agresión en Vieques

La querellante fue atendida en un hospital y se informó que se encuentra estable

17 de agosto de 2026 - 7:40 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Christian González Guzmán tiene expediente criminal ya que fue procesado por robar varios negocios en el año 2015. (GFR Media)
La querellante detalló que su agresor se fue del lugar en un vehículo.
Keila López Alicea
Por Keila López Alicea
Periodista de Noticiaskeila.lopez@gfrmedia.com

Una mujer denunció ayer haber sido víctima de una agresión, luego que un hombre se le acercó y le inyectó una sustancia en un brazo en Vieques.

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La Policía fue alertada del incidente el domingo, a eso de las 11:00 p.m. De acuerdo con la investigación preliminar, la víctima se encontrada en el sector Villa Hugo, en la carretera 200 de la isla municipio.

“Al llegar los policías al lugar, entrevistaron a la querellante, quien manifestó que un individuo, a quien puede identificar, utilizando una jeringuilla, presuntamente le inyectó una sustancia de color blanco en el brazo derecho”, señaló la Uniformada, en el informe preliminar.

La querellante detalló que la persona se fue del lugar en un vehículo.

La mujer fue llevada a una institución hospitalaria, donde fue evaluada y se informó que se le realizarían exámenes. Su condición fue descrita como estable.

La investigación está en manos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del área de Fajardo.

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Policía de Puerto RicoAgresionesViequesBreaking News
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Empleada de El Nuevo Día desde el 2006, Keila López Alicea comenzó como investigadora de la Junta Editorial, rol en el cual obtenía y corroboraba los datos que necesitaban los integrantes...
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