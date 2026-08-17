Se le acercó con una jeringuilla y le inyectó una sustancia: mujer denuncia agresión en Vieques

Una mujer denunció ayer haber sido víctima de una agresión, luego que un hombre se le acercó y le inyectó una sustancia en un brazo en Vieques.

La Policía fue alertada del incidente el domingo, a eso de las 11:00 p.m. De acuerdo con la investigación preliminar, la víctima se encontrada en el sector Villa Hugo, en la carretera 200 de la isla municipio.

“Al llegar los policías al lugar, entrevistaron a la querellante, quien manifestó que un individuo, a quien puede identificar, utilizando una jeringuilla, presuntamente le inyectó una sustancia de color blanco en el brazo derecho”, señaló la Uniformada, en el informe preliminar.

La querellante detalló que la persona se fue del lugar en un vehículo.

La mujer fue llevada a una institución hospitalaria, donde fue evaluada y se informó que se le realizarían exámenes. Su condición fue descrita como estable.