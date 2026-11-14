Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Shop.pr
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Vídeos
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Avisos
Edictos
Esquelas
Especiales
14 de noviembre de 2026
87°Soleado
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Tirotean supermercado, dos apartamentos ocupados por varias familias y un vehículo en Arecibo

El ataque ocurrió durante la madrugada del sábado en el barrio Dominguito

14 de noviembre de 2026 - 9:20 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Un ciudadano que se encontraba en el lugar usó una pesa (“dumb bell”) para romper el cristal posterior de vehículo y sacar a la niña.
Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1, alrededor de la 1:30 a.m., alertó sobre detonaciones en la carretera PR-635. (Shutterstock)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

La Policía de Puerto Rico investiga un incidente en el que varios disparos fueron realizados contra un supermercado, dos apartamentos y un vehículo durante la madrugada del sábado, en el barrio Dominguito, en Arecibo.

RELACIONADAS

Según la información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1, alrededor de la 1:30 a.m., alertó sobre detonaciones en la carretera PR-635.

Al llegar a la escena, se informó que varios disparos fueron dirigidos hacia el supermercado Agranel, dos apartamentos ubicados en la parte superior del establecimiento, donde residen varias familias, y un vehículo Nissan Kicks blanco, del año 2019, que se encontraba estacionado en el lugar.

Afortunadamente, ninguna persona resultó herida durante el incidente. Los daños ocasionados a las estructuras y al vehículo no habían sido estimados al momento del informe, precisó la Policía.

Como parte de la investigación, los agentes ocuparon múltiples casquillos de bala de diferentes calibres en la escena.

El agente Carlos González Román realizó la investigación preliminar y refirió el caso a los agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) en Arecibo, quienes continuarán con la pesquisa.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSeguridadTiroteosArecibo
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 14 de noviembre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: