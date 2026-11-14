Tirotean supermercado, dos apartamentos ocupados por varias familias y un vehículo en Arecibo
El ataque ocurrió durante la madrugada del sábado en el barrio Dominguito
14 de noviembre de 2026 - 9:20 AM
14 de noviembre de 2026 - 9:20 AM
La Policía de Puerto Rico investiga un incidente en el que varios disparos fueron realizados contra un supermercado, dos apartamentos y un vehículo durante la madrugada del sábado, en el barrio Dominguito, en Arecibo.
Según la información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1, alrededor de la 1:30 a.m., alertó sobre detonaciones en la carretera PR-635.
Al llegar a la escena, se informó que varios disparos fueron dirigidos hacia el supermercado Agranel, dos apartamentos ubicados en la parte superior del establecimiento, donde residen varias familias, y un vehículo Nissan Kicks blanco, del año 2019, que se encontraba estacionado en el lugar.
Afortunadamente, ninguna persona resultó herida durante el incidente. Los daños ocasionados a las estructuras y al vehículo no habían sido estimados al momento del informe, precisó la Policía.
Como parte de la investigación, los agentes ocuparon múltiples casquillos de bala de diferentes calibres en la escena.
El agente Carlos González Román realizó la investigación preliminar y refirió el caso a los agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) en Arecibo, quienes continuarán con la pesquisa.
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