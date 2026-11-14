Tirotean supermercado, dos apartamentos ocupados por varias familias y un vehículo en Arecibo

La Policía de Puerto Rico investiga un incidente en el que varios disparos fueron realizados contra un supermercado, dos apartamentos y un vehículo durante la madrugada del sábado, en el barrio Dominguito, en Arecibo.

Según la información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1, alrededor de la 1:30 a.m., alertó sobre detonaciones en la carretera PR-635.

Al llegar a la escena, se informó que varios disparos fueron dirigidos hacia el supermercado Agranel, dos apartamentos ubicados en la parte superior del establecimiento, donde residen varias familias, y un vehículo Nissan Kicks blanco, del año 2019, que se encontraba estacionado en el lugar.

Afortunadamente, ninguna persona resultó herida durante el incidente. Los daños ocasionados a las estructuras y al vehículo no habían sido estimados al momento del informe, precisó la Policía.

Como parte de la investigación, los agentes ocuparon múltiples casquillos de bala de diferentes calibres en la escena.