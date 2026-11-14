Muere peatón de 65 años tras ser atropellado en Lares

Un hombre de 65 años murió el viernes en la noche tras ser atropellado mientras caminaba por la PR-135, en el barrio Bartolo de Lares.

De acuerdo con la Policía, el accidente se reportó a las 7:45 p.m. en el kilómetro 3.5 de la vía.

Según la Uniformada, el peatón fue identificado como Edwin Ramos Rivera.

Tras el incidente, paramédicos estatales trasladaron a Ramos Rivera a un hospital del área, donde el médico de turno lo evaluó y, posteriormente, certificó su muerte.

El agente Alexandro Pérez Nieves, de la División de Patrullas de Carreteras de Utuado, investigó inicialmente el caso bajo la supervisión del sargento Luis Reyes Ramos.