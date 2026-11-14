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Muere peatón de 65 años tras ser atropellado en Lares

Paramédicos estatales trasladaron a Edwin Ramos Rivera a un hospital del área

14 de noviembre de 2026 - 10:27 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La investigación quedó a cargo del agente Juan Rodríguez Orengo, de la División de Homicidios, en coordinación con el fiscal Iván Torres Torres. (Carlos Rivera Giusti)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Un hombre de 65 años murió el viernes en la noche tras ser atropellado mientras caminaba por la PR-135, en el barrio Bartolo de Lares.

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De acuerdo con la Policía, el accidente se reportó a las 7:45 p.m. en el kilómetro 3.5 de la vía.

Según la Uniformada, el peatón fue identificado como Edwin Ramos Rivera.

Tras el incidente, paramédicos estatales trasladaron a Ramos Rivera a un hospital del área, donde el médico de turno lo evaluó y, posteriormente, certificó su muerte.

El agente Alexandro Pérez Nieves, de la División de Patrullas de Carreteras de Utuado, investigó inicialmente el caso bajo la supervisión del sargento Luis Reyes Ramos.

La investigación quedó a cargo del agente Juan Rodríguez Orengo, de la División de Homicidios, en coordinación con el fiscal Iván Torres Torres.

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