Muere peatón de 65 años tras ser atropellado en Lares
Paramédicos estatales trasladaron a Edwin Ramos Rivera a un hospital del área
14 de noviembre de 2026 - 10:27 AM
14 de noviembre de 2026 - 10:27 AM
Un hombre de 65 años murió el viernes en la noche tras ser atropellado mientras caminaba por la PR-135, en el barrio Bartolo de Lares.
De acuerdo con la Policía, el accidente se reportó a las 7:45 p.m. en el kilómetro 3.5 de la vía.
Según la Uniformada, el peatón fue identificado como Edwin Ramos Rivera.
Tras el incidente, paramédicos estatales trasladaron a Ramos Rivera a un hospital del área, donde el médico de turno lo evaluó y, posteriormente, certificó su muerte.
El agente Alexandro Pérez Nieves, de la División de Patrullas de Carreteras de Utuado, investigó inicialmente el caso bajo la supervisión del sargento Luis Reyes Ramos.
La investigación quedó a cargo del agente Juan Rodríguez Orengo, de la División de Homicidios, en coordinación con el fiscal Iván Torres Torres.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: