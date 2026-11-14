Muere motociclista tras chocar con dos vehículos en Corozal

Un motociclista murió tras chocar con dos vehículos el viernes en la tarde mientras presuntamente intentaba rebasar una guagua en la PR-142, en Corozal.

Según la Policía, César Bermúdez Olivo, de 50 años, conducía una motora Suzuki DR650 de 2023 cuando intentó rebasar una Ford F-550 que transitaba en la misma dirección.

Al percatarse de que un Toyota Yaris se acercaba en sentido contrario, supuestamente trató de regresar a su carril, pero chocó primero contra la guagua y luego contra el Toyota.

Bermúdez Olivo cayó al pavimento y sufrió heridas graves. Posteriormente, fue trasladado a un hospital, donde falleció a causa de las lesiones.