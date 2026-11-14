Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Shop.pr
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Vídeos
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Avisos
Edictos
Esquelas
Especiales
14 de noviembre de 2026
87°Soleado
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Muere motociclista tras chocar con dos vehículos en Corozal

Según la Policía, el hombre de 50 años intentaba rebasar una guagua cuando un carro se acercó en sentido contrario

14 de noviembre de 2026 - 9:34 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La víctima no ha sido identificada por las autoridades y tampoco se han divulgado detalles sobre las circunstancias del accidente.
Cayó al pavimento y sufrió heridas graves. (Archivo)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Un motociclista murió tras chocar con dos vehículos el viernes en la tarde mientras presuntamente intentaba rebasar una guagua en la PR-142, en Corozal.

RELACIONADAS

Según la Policía, César Bermúdez Olivo, de 50 años, conducía una motora Suzuki DR650 de 2023 cuando intentó rebasar una Ford F-550 que transitaba en la misma dirección.

Al percatarse de que un Toyota Yaris se acercaba en sentido contrario, supuestamente trató de regresar a su carril, pero chocó primero contra la guagua y luego contra el Toyota.

Bermúdez Olivo cayó al pavimento y sufrió heridas graves. Posteriormente, fue trasladado a un hospital, donde falleció a causa de las lesiones.

El agente Nicky Ruiz Ramos, de la División de Patrullas de Carreteras de Bayamón, estuvo a cargo de la investigación y trabajó la escena junto al fiscal Javier Rivera, de la Fiscalía de Bayamón.

Tags
Breaking NewsCorozalPolicía de Puerto RicoMotoras
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 14 de noviembre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: