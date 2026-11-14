Muere motociclista tras chocar con dos vehículos en Corozal
Según la Policía, el hombre de 50 años intentaba rebasar una guagua cuando un carro se acercó en sentido contrario
14 de noviembre de 2026 - 9:34 AM
14 de noviembre de 2026 - 9:34 AM
Un motociclista murió tras chocar con dos vehículos el viernes en la tarde mientras presuntamente intentaba rebasar una guagua en la PR-142, en Corozal.
Según la Policía, César Bermúdez Olivo, de 50 años, conducía una motora Suzuki DR650 de 2023 cuando intentó rebasar una Ford F-550 que transitaba en la misma dirección.
Al percatarse de que un Toyota Yaris se acercaba en sentido contrario, supuestamente trató de regresar a su carril, pero chocó primero contra la guagua y luego contra el Toyota.
Bermúdez Olivo cayó al pavimento y sufrió heridas graves. Posteriormente, fue trasladado a un hospital, donde falleció a causa de las lesiones.
El agente Nicky Ruiz Ramos, de la División de Patrullas de Carreteras de Bayamón, estuvo a cargo de la investigación y trabajó la escena junto al fiscal Javier Rivera, de la Fiscalía de Bayamón.
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