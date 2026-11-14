Cierran la PR-18 hacia Montehiedra tras accidente con vehículo volcado: una persona salió expulsada

Un accidente de tránsito con un vehículo volcado se reportó en la mañana de hoy en la PR-18, en dirección a Montehiedra, en San Juan, informó el Negociado de Patrullas de Carreteras de la Policía de Puerto Rico.

Según la información preliminar, una persona salió expulsada del vehículo como resultado del accidente.

El perjudicado fue transportado al Hospital Pavía para recibir atención médica. Al momento, no se han ofrecido detalles sobre su condición de salud ni las circunstancias en que ocurrió el accidente.

La Policía continúa atendiendo la situación y exhorta a los conductores que tomen vías alternas.