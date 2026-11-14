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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Cierran la PR-18 hacia Montehiedra tras accidente con vehículo volcado: una persona salió expulsada

El incidente ocurrió en la mañana de este sábado

14 de noviembre de 2026 - 10:17 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los vehículos están siendo desviados. (ACT)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Un accidente de tránsito con un vehículo volcado se reportó en la mañana de hoy en la PR-18, en dirección a Montehiedra, en San Juan, informó el Negociado de Patrullas de Carreteras de la Policía de Puerto Rico.

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Según la información preliminar, una persona salió expulsada del vehículo como resultado del accidente.

El perjudicado fue transportado al Hospital Pavía para recibir atención médica. Al momento, no se han ofrecido detalles sobre su condición de salud ni las circunstancias en que ocurrió el accidente.

La Policía continúa atendiendo la situación y exhorta a los conductores que tomen vías alternas.

Pendientes a elnuevodia.com para la ampliación.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSeguridadAccidentes de TránsitoSan Juan
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Yaritza Rivera Clemente
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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