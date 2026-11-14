Más allá de Anthonieska Avilés: ¿quiénes podrían declarar en la vista evidenciaria de Elvia Cabrera?

De mantenerse en calendario, pese a la oposición del Ministerio Público, la vista evidenciaria en el caso de Elvia Cabrera Rivera, pautada para el próximo martes, 24 de noviembre, a las 9:00 a.m. en la sala 3 del Tribunal de Aibonito, una de las principales interrogantes es quiénes comparecerán como testigos de la defensa de la convicta.

Además de Anthonieska Avilés Cabrera, hija de Cabrera Rivera y también convicta por el asesinato de la adolescente Gabriela Nicole Pratts Rosario, de 16 años, la representación legal de Cabrera Rivera solicitó que se expida una citación para dos funcionarias públicas: una agente de la Policía de Puerto Rico y una técnico sociopenal.

La comparecencia de Avilés Cabrera -quien ya la jueza Vannessa I. Méndez Torres ordenó que fuera citada- constituye uno de los elementos centrales de la solicitud de segundo juicio presentada por la defensa el pasado 13 de octubre, quien insiste en que existe prueba nueva que justifica que se celebre un nuevo proceso judicial.

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La joven fue sentenciada a 38 años de prisión tras declararse culpable como parte de un acuerdo con la Fiscalía de Aibonito, que permitió reclasificar el cargo a asesinato en segundo grado y una violación a la Ley de Armas. En su declaración, sostiene que su madre no fue quien le entregó la peinilla rosada con un cuchillo oculto.

Según la versión divulgada por la defensa de Cabrera Rivera en distintas mociones y atribuida a Avilés Cabrera, una testigo del Ministerio Público presuntamente fue quien le entregó el arma homicida a la joven. Además, Avilés Cabrera habría señalado a otras dos personas, entre ellas otra testigo de la Fiscalía, como participantes en los hechos.

Los abogados de Cabrera Rivera argumentan que no pudieron presentar esa versión durante el juicio porque su hija también enfrentaba cargos criminales y tenía derecho constitucional a no declarar. Ahora, tras declararse culpable y ser sentenciada por el crimen, sostienen que está disponible para ofrecer su testimonio en favor de su madre.

La Fiscalía, sin embargo, cuestiona que se trate de evidencia nueva y sostiene que la defensa conocía los elementos que ahora presenta antes de que se celebrara el juicio. También ha cuestionado la credibilidad de las expresiones de Avilés Cabrera y se ha opuesto a que se conceda un nuevo juicio en el Tribunal de Aibonito.

Otras dos testigos

En una moción titulada “Moción solicitando expedición de citaciones a testigos de la defensa para la vista evidenciaria”, los licenciados Mayra López Mulero, Alberto Rivera Ramos y Yancarlos Maysonet Hernández solicitaron que se cite a la agente Verónica Lugo, adscrita a la División de Asuntos de Menores de la Policía de Puerto Rico.

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De acuerdo al documento, Lugo fue la agente que recibió una declaración de Avilés Cabrera el 19 de agosto de 2025, ocho días después del asesinato de Pratts Rosario y que tomó la “Declaración de Persona Sospechosa”, donde Avilés Cabrera manifestó por escrito que su madre y su hermana no estuvieron involucradas en los hechos.

La moción también señala que, según el propio Ministerio Público, fue Lugo quien le leyó a Avilés Cabrera las advertencias Miranda antes de que ofreciera su declaración. La entrevista se habría realizado en presencia de su representación legal, su tutora y una trabajadora social del Departamento de la Familia.

La defensa interesa que la agente comparezca para abordar las circunstancias en las que se produjo esa declaración y los procedimientos que se siguieron durante la entrevista.

Además de Lugo, la representación legal de la convicta -que fue sentenciada a 102 años de prisión por asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas por el incidente violento ocurrido en agosto de 2025 en el desvío Roberto Colón- pidió la citación de Carmen Aponte Reyes, técnica de servicio sociopenal del Departamento de Corrección.

La Fiscalía busca detener la vista

En una moción presentada el viernes, 13 de noviembre, las fiscales Silda Rubio Barreto, Myriam Nieves Vera, Belinda Brignoni y Jackeline Pizarro Gutiérrez solicitaron que se reconsidere el señalamiento de la vista evidenciaria y que se deniegue la petición de nuevo juicio sin necesidad de celebrar esa audiencia.

El Ministerio Público argumentó que la Regla 192.1(b) de Procedimiento Criminal permite resolver una solicitud de esta naturaleza sin una vista evidenciaria cuando los escritos y el expediente demuestran que la persona acusada no tiene derecho a un remedio.

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“El Ministerio Público solicita respetuosamente que se reconsidere dicho señalamiento. Conforme a la Regla 192.1(b) de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. Il, el Tribunal puede resolver sin necesidad de una vista evidenciaria cuando la moción y los autos del caso demuestran concluyentemente que la acusada no tiene derecho a remedio alguno”, argumentaron las fiscales.