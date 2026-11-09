Abogados de Elvia Cabrera solicitan vista para presentar testimonio de Anthonieska Avilés Cabrera

Los abogados de Elvia Cabrera defendieron su petición de nuevo juicio y solicitaron una vista evidenciaria para presentar el testimonio de su hija, Anthonieska Avilés, después de que fueran sentenciadas a cárcel por el asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario en Aibonito.

La solicitud surge de una moción radicada por la licenciada Mayra López Mulero, junto con los también abogados de la defensa Alberto Rivera y Yancarlos Maysonet.

En el documento de 12 páginas, la defensa indicó que durante el juicio no pudieron presentar pruebas de lo que sabía Cabrera, señalando que tampoco presenció lo que ocurrió horas antes del crimen, entre su hija y la persona que ellos alegan fue quien proveyó el arma homicida a Avilés, ni las conversaciones que supuestamente tuvieron posteriormente.

“La única persona que podía declarar sobre esos hechos con conocimiento personal era Anthonieska Avilés Cabrera”, indica la moción, al recordar que la joven se mantuvo acogiéndose al derecho de todo acusado a permanecer silencio.

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1 / 14 | 📷 En imágenes: así transcurrió la vista de sentencia contra Elvia Cabrera Rivera . Elvia Cabrera Rivera fue sentenciada, el 10 de septiembre de 2026, a cumplir 102 años de prisión por el asesinato de la adolescente Gabriela Nicole Pratts Rosario. En la imagen, Lisandra Rosario, madre de Gabriela Nicole. - Pablo Martínez Rodríguez 1 / 14 📷 En imágenes: así transcurrió la vista de sentencia contra Elvia Cabrera Rivera Elvia Cabrera Rivera fue sentenciada, el 10 de septiembre de 2026, a cumplir 102 años de prisión por el asesinato de la adolescente Gabriela Nicole Pratts Rosario. En la imagen, Lisandra Rosario, madre de Gabriela Nicole. Pablo Martínez Rodríguez Compartir

La petición del nuevo juicio había sido presentada a mediados del mes pasado, cuando alegaron que había evidencia nueva que sustenta la versión de que no fue Cabrera quien entregó el arma blanca a Avilés, sino que fue una de las personas que declaró como testigo en el juicio.

Añadieron que, tras declararse culpable en septiembre pasado, Avilés ahora sí está disponible para declarar en defensa de su madre, testificando en relación a una declaración escrita que había ofrecido a la Policía días después del crimen - el 19 de agosto de 2025 - en la que sostuvo: “mi madre y mi hermana no estaban involucradas”.

Además, según la defensa de Cabrera, en la entrevista para el informe presentencia de su madre, Avilés confesó que “no solo hubo más de un agresor sino que el arma utilizada fue una peinilla color rosa que contiene una cuchilla, prueba que no tuvo disponible la defensa que aquí suscribe”.

1 / 12 | En fotos: las sábanas con mensajes que han marcado el caso de Gabriela Nicole. En medio del juicio por el asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario, han sido varias las ocasiones en que una sábana con un mensaje ha sido tendida sobre la Ruta Panorámica de Aibonito, camino al tribunal. - Alex Figueroa Cancel 1 / 12 En fotos: las sábanas con mensajes que han marcado el caso de Gabriela Nicole En medio del juicio por el asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario, han sido varias las ocasiones en que una sábana con un mensaje ha sido tendida sobre la Ruta Panorámica de Aibonito, camino al tribunal. Alex Figueroa Cancel Compartir

Por su parte, la Fiscalía de Aibonito se opuso a un nuevo juicio, calificando la versión de Avilés Cabrera como “mendaz”, “acomodaticia” y carente de credibilidad.

Para la defensa, “la prueba nueva no es la versión; es el hecho de que en esta etapa se cuenta con una testigo que no estuvo disponible para testificar durante la etapa de juicio, que su declaración incluso plasmó bajo juramento”.

“No puede pretender el Ministerio Público (que Avilés) debía renunciar a sus derechos constitucionales que le asisten a todo acusado con el fin de hacerles más liviano el trabajo que ellos mismos debieron llevar a cabo”, agregó.

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Insistió en que “la defensa tuvo que intentar establecer su teoría (de que fue otra persona quien entregó el arma) a través de los testigos de cargo porque no contaba con una testigo que la sostuviera afirmativamente”.

Señaló que la testigo “negó haber entregado el arma (a Avilés), y la defensa no tenía con qué rebatirlo”.

“Me declaro inocente”: lo que dijo Elvia Cabrera antes de escuchar su sentencia Así reaccionó la convicta por el asesinato de la menor Gabriela Nicole Pratts Rosario, antes de ser sentenciada 102 años de prisión.

“Lo que el jurado no tuvo ante sí fue, precisamente, la declaración de la única otra persona que sabía la verdad”, abundó la defensa de Cabrera, recordando que la declaración de Avilés surgió días después de la sentencia de su madre.

Los abogados argumentaron que “si la declarante estaba disponible durante el juicio, si su versión es creíble, qué contienen exactamente el informe presentencia y la declaración jurada, y cómo se relaciona la prueba nueva con la evidencia forense sobre la herida mortal”, son “controversias que solo pueden resolverse con prueba, y más aún ante un juzgador que no presidió el juicio”.

Por tal razón, reiteró su petición de nuevo juicio, o que, por lo menos, “señale una vista evidenciaria en la cual la defensa pueda presentar el testimonio de Anthonieska Avilés Cabrera y la demás prueba en apoyo de su solicitud”.

La controversia está ante la consideración de la jueza Vanessa Méndez Torres, del Tribunal de Guayama, luego de que el juez que presidió el juicio, Luis S. Barreto Altieri, se inhibiera.

Por el asesinato de Pratts Rosario en agosto de 2025, Cabrera y Avilés fueron acusadas de dos cargos de asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas.