Identifican a mujer que fue ultimada a balazos en Yabucoa

Las autoridades identificaron a Yaneris Crespo Vázquez, de 36 años de edad, cuyo cuerpo fue hallado baleado y sin vida, en la carretera 908, kilómetro 9.9, del barrio Jagüeyes, en Yabucoa.

Según la Policía de Puerto Rico, la residente de San Lorenzo “no poseía récord criminal, órdenes de protección vigentes, ni casos de violencia de género registrados”.

Las autoridades aún no han informado de un posible móvil. No obstante, se activó el protocolo de feminicidio.

De acuerdo a la información preliminar, una llamada alertó a las autoridades, a eso de las 4:00 a.m. del domingo, sobre una persona muerta, con varios impactos de bala, en la mencionada vía. Al llegar, los agentes localizaron el cuerpo de la mujer que fue identificada oficialmente por sus familiares.

Agentes adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del área de Humacao, en unión a la Fiscalía y personal del Instituto de Ciencias Forenses, se hicieron cargo de la investigación.