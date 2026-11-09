Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Shop.pr
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Avisos
Edictos
Esquelas
Especiales
9 de noviembre de 2026
87°Lluvias y tronadas dispersas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Identifican a mujer que fue ultimada a balazos en Yabucoa

Las autoridades aún no han señalado un móvil del asesinato, pero activaron el protocolo de feminicidio

9 de noviembre de 2026 - 2:29 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Policía de Puerto Rico ha reportado 32 mujeres asesinadas en lo que va de año. (Carlos Giusti/Staff)
Valeria María Torres Nieves
Por Valeria María Torres Nieves
Periodista de Noticiasvaleria.torres@gfrmedia.com

Las autoridades identificaron a Yaneris Crespo Vázquez, de 36 años de edad, cuyo cuerpo fue hallado baleado y sin vida, en la carretera 908, kilómetro 9.9, del barrio Jagüeyes, en Yabucoa.

RELACIONADAS

Según la Policía de Puerto Rico, la residente de San Lorenzo “no poseía récord criminal, órdenes de protección vigentes, ni casos de violencia de género registrados”.

Las autoridades aún no han informado de un posible móvil. No obstante, se activó el protocolo de feminicidio.

De acuerdo a la información preliminar, una llamada alertó a las autoridades, a eso de las 4:00 a.m. del domingo, sobre una persona muerta, con varios impactos de bala, en la mencionada vía. Al llegar, los agentes localizaron el cuerpo de la mujer que fue identificada oficialmente por sus familiares.

Agentes adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del área de Humacao, en unión a la Fiscalía y personal del Instituto de Ciencias Forenses, se hicieron cargo de la investigación.

La Policía de Puerto Rico ha reportado 32 mujeres asesinadas en lo que va de año. Entre estos, 10 han sido feminicidios íntimos o que fueron perpetrados por una pareja o expareja.

Tags
feminicidioAsesinato de mujeresPolicía de Puerto RicoYabucoa
ACERCA DEL AUTOR
Valeria María Torres Nieves
Valeria María Torres NievesArrow Icon
Valeria María Torres Nieves es una periodista feminista de Yauco, Puerto Rico. Es egresada de la Universidad de Puerto Rico con una doble concentración en Periodismo y Relaciones Públicas. En sus...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 9 de noviembre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: