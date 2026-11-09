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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hallan sin vida a dos hombres y a una mujer en Ponce: uno de ellos se habría quitado la vida

Presentaban heridas de bala

9 de noviembre de 2026 - 6:17 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En la escena de Río Piedras encontraron casquillos de bala de diferentes calibres. (Archivo / GFR Media)
La Uniformada indicó que las tres personas no fueron identificadas de inmediato.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Dos personas fueron asesinadas y otra se habría quitado la vida en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la noche de ayer, domingo, en Ponce.

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Los hechos fueron reportados a eso de las 10:34 p.m., en la calle Almendro, de la Urbanización Sombras del Real.

Según información preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la Policía sobre un herido de bala.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron los cuerpos de tres personas sin signos vitales y “presentaban heridas de bala”.

Dos de los cuerpos eran de una mujer y un hombre, que “se encontraban en el interior de un vehículo”. Mientras, el cuerpo de una “tercera persona, fue localizado en el lugar de los hechos, quien se privó de la vida”.

La Uniformada indicó que las tres personas no han sido identificadas al momento.

Agentes adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce, en unión al fiscal de turno, se hicieron cargo de la pesquisa.

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Breaking NewsPolicía de Puerto Ricofeminicidio
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