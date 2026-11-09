Emiten advertencia de inundaciones y tronadas para varios pueblos de Puerto Rico

Las lluvias provocadas por efectos locales y vientos débiles motivaron la emisión de advertencia de inundaciones para varios municipios de Puerto Rico que registraron fuertes precipitaciones durante la tarde del lunes.

Según el Servicio Nacional de Meteorología (SNM), los municipios bajo advertencia al momento son: Ciales, Corozal y Morovis hasta las 4:00 p.m.

De acuerdo al boletín, al menos una pulgada de lluvia cayó sobre los municipios afectados y se espera entre una a dos adicionales mientras la alerta esté activa.

El SNM exhortó a las personas a evitar cruzar calles inundadas.