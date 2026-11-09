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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Emiten advertencia de inundaciones y tronadas para varios pueblos de Puerto Rico

El SNM exhortó a las personas a evitar cruzar calles inundadas

9 de noviembre de 2026 - 2:29 PM

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El SNM exhortó a las personas a evitar cruzar calles inundadas. (alexis.cedeno)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

Las lluvias provocadas por efectos locales y vientos débiles motivaron la emisión de advertencia de inundaciones para varios municipios de Puerto Rico que registraron fuertes precipitaciones durante la tarde del lunes.

Según el Servicio Nacional de Meteorología (SNM), los municipios bajo advertencia al momento son: Ciales, Corozal y Morovis hasta las 4:00 p.m.

De acuerdo al boletín, al menos una pulgada de lluvia cayó sobre los municipios afectados y se espera entre una a dos adicionales mientras la alerta esté activa.

El SNM exhortó a las personas a evitar cruzar calles inundadas.

En la mañana del lunes, la agencia advirtió que lluvias y tronadas afectarían la región debido a la humedad en la zona.

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Breaking NewsAdvertencia de inundacionesInundacionesLluviaServicio Nacional de Meteorología
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Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
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