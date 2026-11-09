Emiten advertencia de inundaciones y tronadas para varios pueblos de Puerto Rico
El SNM exhortó a las personas a evitar cruzar calles inundadas
9 de noviembre de 2026 - 2:29 PM
9 de noviembre de 2026 - 2:29 PM
Las lluvias provocadas por efectos locales y vientos débiles motivaron la emisión de advertencia de inundaciones para varios municipios de Puerto Rico que registraron fuertes precipitaciones durante la tarde del lunes.
Según el Servicio Nacional de Meteorología (SNM), los municipios bajo advertencia al momento son: Ciales, Corozal y Morovis hasta las 4:00 p.m.
De acuerdo al boletín, al menos una pulgada de lluvia cayó sobre los municipios afectados y se espera entre una a dos adicionales mientras la alerta esté activa.
El SNM exhortó a las personas a evitar cruzar calles inundadas.
En la mañana del lunes, la agencia advirtió que lluvias y tronadas afectarían la región debido a la humedad en la zona.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: