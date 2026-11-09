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Continúan las lluvias y tronadas en Puerto Rico: aquí el pronóstico del lunes

Sin embargo, se esperan condiciones calurosas en la mañana debido a la humedad sobre la región

9 de noviembre de 2026 - 8:06 AM

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Las lluvias podrían prolongarse debido a la debilidad de los vientos. (Xavier Araújo)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

Puerto Rico tendrá este lunes otra jornada de lluvias y tronadas, mientras que la humedad y los vientos débiles propiciarán condiciones calurosas desde horas de la mañana.

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Según el meteorólogo del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), Carlos Anselmi Molina, el poco viento propiciará el calor sobre la región y, aunque no se estará emitiendo una advertencia, sí exhortó a las personas vulnerables a mantenerse hidratadas y fuera de la exposición directa al sol.

“La humedad disponible con ese calor excesivo mezclado con los efectos locales va a ayudar a generar aguaceros y tormentas eléctricas, en ocasiones fuertes, que pueden causar inundaciones en esas áreas urbanas y en cuerpos de aguas como ríachuelos”, comentó Anselmi Molina a El Nuevo Día.

De acuerdo al meteorólogo, debido a la debilidad de los vientos, estas lluvias podrían prolongarse, lo que pudiese llevar a inundaciones repentinas “en esas áreas que ya están saturadas por las lluvias de los pasados cinco días”.

“Para el día de hoy la actividad de aguaceros y tormentas eléctricas podrían estar beneficiando la cuenca de la plata y es una oportunidad beneficiosa para el embalse”, reportó además el experto.

Por otra parte, las condiciones costeras estarán peligrosas debido a la actividad de tormentas eléctricas en varios municipios del norte, así como un riesgo alto de corrientes marinas para esa región.

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Esta es la verdad más allá de los números. Ernesto Morales, del Servicio Nacional de Meteorología, tiene la respuesta.

“Les exhortamos precaución y si van a ir a las playas, visiten balnearios y lugares con menos riesgos. La actividad eléctrica de las tronadas podría afectar las costas, tengan esto en mente si visitan las playas y busquen un lugar seguro”, advirtió Anselmi Molina.

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Breaking NewsTiempoTiempo en Puerto RicoMeteorologíaLluviascalorInundacionesServicio Nacional de Meteorología
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
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