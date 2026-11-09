Escolta de Jenniffer González se encuentra estable tras accidente con turistas

Un policía de la escolta de la gobernadora Jenniffer González se encontraba en condición estable esta mañana, horas después de un choque vehicular que involucró turistas ayer, domingo, en San Juan.

Así lo informó la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico (ASEM), Centro Médico, con relación al agente Emmanuelle Olivo Vélez, de 29 años.

Tras el incidente, el doctor Regino Colón Alsina, médico y director ejecutivo de ASEM, informó, en declaraciones escritas, que el agente seguía “estable y bajo observación médica en el Centro Médico”.

“Ayer estuve personalmente en el hospital, al igual que la Secretaría de la Gobernación, Norma Burgos. La Secretaria conversó con el paciente y tuvo un momento de apoyo con su esposa, sus familiares y sus compañeros de la Policía”, agregó.

Según la información preliminar de la Policía, el agente se encontraba en servicio cuando estuvo involucrado en un choque con un vehículo Toyota Corolla en el que viajaban visitantes procedentes de Texas.

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El vehículo salía de la calle Matías Ledesma hacia una avenida de San Juan cuando se suscitó el choque en circunstancias que están bajo investigación por las autoridades.

Burgos dijo ayer a El Nuevo Día que “el policía, obviamente por el impacto, cae al pavimento, inmediatamente el vehículo se detuvo... Ellos (los turistas) obviamente estaban muy preocupados e hicieron lo correcto, bajar del vehículo para prestarle atención al agente de la Policía”.

Pese a estar estable, el agente sufrió heridas en la pierna derecha, ante lo que la funcionaria estimó que “va posiblemente a requerir la cirugía que corresponde”.