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Motociclista muere tras ser impactado por una conductora en Bayamón

La Policía indicó que, tras una prueba, la mujer presentaba 0.124% de alcohol en su organismo: el límite permitido es 0.08%

9 de noviembre de 2026 - 6:44 AM

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Hasta este domingo, la Policía había reportado 202 muertes en incidentes de tránsito; 25 menos que los 227 registrados a la misma fecha en el 2025. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un motorista falleció en un accidente, tras ser impactado por una conductora en la madrugada de hoy, lunes, en Bayamón, informó la Policía.

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El incidente fue reportado a eso de las 3:45 a.m. en el kilómetro 12.9 de la PR-2, frente a las antiguas instalaciones de un concesionario de autos.

Según la información preliminar, “el motociclista falleció en el lugar a consecuencia de las lesiones recibidas”.

“En el accidente estuvo involucrada una conductora de 34 años, a quien se le realizó una prueba de alcohol mediante un alcosensor, cuyo resultado fue de 0.124 % de alcohol en su organismo”, apuntó el informe policíaco, mientras que el límite permitido es de 0.08%.

Agentes adscritos a la División de Patrullas de Carreteras y Autopistas del área de Bayamón, en unión con el fiscal de turno, están a cargo de la investigación.

Debido al accidente, la PR-2, a la altura del kilómetro 12.9, permanece cerrada en ambas direcciones mientras se llevan a cabo los trabajos investigativos.

“Ante esta situación, se recomiendan a los conductores que transitan de Toa Baja hacia San Juan utilizar la carretera PR-29, luego del Bayamón Oeste Shopping Center, o la avenida Gilberto Concepción de Gracia en dirección a la PR-29”, exhortó la Uniformada.

Añadió que los conductores que “se dirijan de San Juan hacia Toa Baja pueden utilizar la carretera PR-167 hacia la PR-29 o la avenida Betances, en Sierra Bayamón, también en dirección a la PR-29”.

Hasta este domingo, la Policía había reportado 202 muertes en incidentes de tránsito; 25 menos que los 227 registrados a la misma fecha en el 2025.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoBayamónAccidentes de trenesMotoras
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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