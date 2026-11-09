Motociclista muere tras ser impactado por una conductora en Bayamón

Un motorista falleció en un accidente, tras ser impactado por una conductora en la madrugada de hoy, lunes, en Bayamón, informó la Policía.

El incidente fue reportado a eso de las 3:45 a.m. en el kilómetro 12.9 de la PR-2, frente a las antiguas instalaciones de un concesionario de autos.

Según la información preliminar, “el motociclista falleció en el lugar a consecuencia de las lesiones recibidas”.

“En el accidente estuvo involucrada una conductora de 34 años, a quien se le realizó una prueba de alcohol mediante un alcosensor, cuyo resultado fue de 0.124 % de alcohol en su organismo”, apuntó el informe policíaco, mientras que el límite permitido es de 0.08%.

Agentes adscritos a la División de Patrullas de Carreteras y Autopistas del área de Bayamón, en unión con el fiscal de turno, están a cargo de la investigación.

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Debido al accidente, la PR-2, a la altura del kilómetro 12.9, permanece cerrada en ambas direcciones mientras se llevan a cabo los trabajos investigativos.

“Ante esta situación, se recomiendan a los conductores que transitan de Toa Baja hacia San Juan utilizar la carretera PR-29, luego del Bayamón Oeste Shopping Center, o la avenida Gilberto Concepción de Gracia en dirección a la PR-29”, exhortó la Uniformada.

Añadió que los conductores que “se dirijan de San Juan hacia Toa Baja pueden utilizar la carretera PR-167 hacia la PR-29 o la avenida Betances, en Sierra Bayamón, también en dirección a la PR-29”.