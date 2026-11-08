Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Shop.pr
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Avisos
Edictos
Esquelas
Especiales
8 de noviembre de 2026
84°Lluvias aisladas
NoticiasEl Tiempo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Cinco embalses alcanzan nivel de desborde y La Plata registra un leve aumento

Las lluvias de los pasados días han contribuido

8 de noviembre de 2026 - 9:22 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El más que recibió agua fue Carraízo que apuntó a un incremento de 0.13 para elevarlo a 40.96 metros. (Xavier Araújo)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

Cinco de los 19 embalses monitoreados por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) se encontraban en nivel de “desborde” durante la mañana de este domingo, según los datos del informe de monitoreo diario de estos cuerpos de agua.

RELACIONADAS

De acuerdo a las gráficas publicadas por la AAA, las represas en desborde son Carraízo, en Trujillo Alto; Guineo, en Orocovis; Guayabal, en Juana Díaz; y Loco, en Yauco.

De todos, el que recibió la mayor cantidad de agua fue Carraízo, que tuvo un incremento de 0.13 para elevar su nivel a 40.96 metros.

Por otra parte, el embalse de Guayo, en Lares fue el único que registró una leve baja, aunque, de todos modos, mantuvo el nivel de desborde con 445.08 metros.

La Plata registró una leve mejoría en su nivel de agua.
La Plata registró una leve mejoría en su nivel de agua. (Suministrada)

En tanto, el embalse La Plata registró un aumento de 0.28 metros para llegar hasta 42.38 metros, aunque continúa en nivel de ajustes.

El embalse de Cidra, por su parte, se mantuvo en nivel de Observación y no registró ni aumento ni descenso en su nivel de agua.

Durante meses, Carraízo ha sido una de las reservas que se ha visto más afectada por la sequía y escasez de lluvias. Los constantes descensos en la reserva llevaron a que, en finales julio, cayera en la cetegoría de "ajustes operacionales". Ante ese escenario, el SNM ha reiterado la importancia de hacer un uso prudente del agua.
1 / 10 | En imágenes: así luce el embalse Carraízo tras las lluvias recientes. Durante meses, Carraízo ha sido una de las reservas que se ha visto más afectada por la sequía y escasez de lluvias. - Xavier Araújo

A su vez, los restantes 12 embalses monitoreados se encontraban en nivel de seguridad, con niveles de agua saludables para proveer servicio a los abonados.

Las lluvias más recientes se deben a una vaguada cuyos efectos se sintieron especialmente en municipios del interior y noreste de Puerto Rico y también en el área metropolitana.

Tags
Breaking NewsAAAEmbalsesEmbalse La PlataEmbalse Carraízo
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 8 de noviembre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: