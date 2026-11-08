Cinco embalses alcanzan nivel de desborde y La Plata registra un leve aumento
Las lluvias de los pasados días han contribuido
8 de noviembre de 2026 - 9:22 AM
8 de noviembre de 2026 - 9:22 AM
Cinco de los 19 embalses monitoreados por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) se encontraban en nivel de “desborde” durante la mañana de este domingo, según los datos del informe de monitoreo diario de estos cuerpos de agua.
De acuerdo a las gráficas publicadas por la AAA, las represas en desborde son Carraízo, en Trujillo Alto; Guineo, en Orocovis; Guayabal, en Juana Díaz; y Loco, en Yauco.
De todos, el que recibió la mayor cantidad de agua fue Carraízo, que tuvo un incremento de 0.13 para elevar su nivel a 40.96 metros.
Por otra parte, el embalse de Guayo, en Lares fue el único que registró una leve baja, aunque, de todos modos, mantuvo el nivel de desborde con 445.08 metros.
En tanto, el embalse La Plata registró un aumento de 0.28 metros para llegar hasta 42.38 metros, aunque continúa en nivel de ajustes.
El embalse de Cidra, por su parte, se mantuvo en nivel de Observación y no registró ni aumento ni descenso en su nivel de agua.
A su vez, los restantes 12 embalses monitoreados se encontraban en nivel de seguridad, con niveles de agua saludables para proveer servicio a los abonados.
Las lluvias más recientes se deben a una vaguada cuyos efectos se sintieron especialmente en municipios del interior y noreste de Puerto Rico y también en el área metropolitana.
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