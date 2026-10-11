Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Avisos
Especiales
11 de octubre de 2026
84°Lluvias y tronadas dispersas
NoticiasGobierno
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

AAA abrirá compuerta de la represa Carraízo para bajar su nivel

La descarga controlada permitirá reducir varios centímetros del nivel del lago

11 de octubre de 2026 - 8:24 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Septiembre 18 del 2026 Trujillo Alto, PR. — Lluvias asociadas a una onda tropical en nuestra región brindaron un alivio a los embalses de Carraízo y La Plata, que amanecieron este viernes con un aumento en sus niveles de agua. En la foto el embalse de Carraizo. #### FOTO por: Xavier Araújo Xavier.araujo@gfrmedia.com (Xavier Araújo)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) anunció este domingo que abrirá una de las compuertas grandes del embalse Carraízo para reducir varios centímetros su nivel, ante las fuertes lluvias provocadas por una vaguada.

RELACIONADAS

“Informamos que, ante el nivel actual en el embalse Carraízo, hemos iniciado el protocolo para la apertura de una de las compuertas grandes de la represa”, informaron mediante una comunicación a la prensa.

Según la corporación pública, la descarga- catalogada como controlada- permitirá reducir varios centímetros el nivel del lago como medida preventiva “para mantener el embalse dentro de niveles operacionales seguros y evitar que el agua sobrepase las compuertas o que sea necesario realizar aperturas más amplias que puedan provocar inundaciones en comunidades aguas abajo”.

Durante meses, Carraízo ha sido una de las reservas que se ha visto más afectada por la sequía y escasez de lluvias. Los constantes descensos en la reserva llevaron a que, en finales julio, cayera en la cetegoría de "ajustes operacionales". Ante ese escenario, el SNM ha reiterado la importancia de hacer un uso prudente del agua.
1 / 10 | En imágenes: así luce el embalse Carraízo tras las lluvias recientes. Durante meses, Carraízo ha sido una de las reservas que se ha visto más afectada por la sequía y escasez de lluvias. - Xavier Araújo

Los datos de la AAA sobre los niveles de los embalses reflejan que Carraízo casi sobrepasa el nivel de seguridad y alcanza el nivel de desborde, mientras que el embalse La Plata se mantuvo en nivel de ajustes operacionales.

La AAA, no obstante, advirtió que la sequía en Puerto Rico no ha concluido.

“Exhortamos a nuestros abonados a continuar haciendo un uso prudente del agua y a mantenerse atentos a nuestras redes sociales oficiales para conocer cualquier actualización”, indicaron.

---

Pendientes a www.elnuevodia.com para ampliación.

Tags
AAARepresa CarraízoPuerto RicoSequía en Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 11 de octubre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: