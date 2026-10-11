AAA abrirá compuerta de la represa Carraízo para bajar su nivel

La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) anunció este domingo que abrirá una de las compuertas grandes del embalse Carraízo para reducir varios centímetros su nivel, ante las fuertes lluvias provocadas por una vaguada.

“Informamos que, ante el nivel actual en el embalse Carraízo, hemos iniciado el protocolo para la apertura de una de las compuertas grandes de la represa”, informaron mediante una comunicación a la prensa.

Según la corporación pública, la descarga- catalogada como controlada- permitirá reducir varios centímetros el nivel del lago como medida preventiva “para mantener el embalse dentro de niveles operacionales seguros y evitar que el agua sobrepase las compuertas o que sea necesario realizar aperturas más amplias que puedan provocar inundaciones en comunidades aguas abajo”.

1 / 10 | En imágenes: así luce el embalse Carraízo tras las lluvias recientes. Durante meses, Carraízo ha sido una de las reservas que se ha visto más afectada por la sequía y escasez de lluvias. - Xavier Araújo 1 / 10 En imágenes: así luce el embalse Carraízo tras las lluvias recientes Durante meses, Carraízo ha sido una de las reservas que se ha visto más afectada por la sequía y escasez de lluvias. Xavier Araújo Compartir

Los datos de la AAA sobre los niveles de los embalses reflejan que Carraízo casi sobrepasa el nivel de seguridad y alcanza el nivel de desborde, mientras que el embalse La Plata se mantuvo en nivel de ajustes operacionales.

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La AAA, no obstante, advirtió que la sequía en Puerto Rico no ha concluido.

“Exhortamos a nuestros abonados a continuar haciendo un uso prudente del agua y a mantenerse atentos a nuestras redes sociales oficiales para conocer cualquier actualización”, indicaron.

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