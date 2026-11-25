El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump planea aumentar los aranceles a los productos chinos en un 20% adicional y elevar los impuestos a la importación sobre productos procedentes de la Unión Europea, Japón, Corea del Sur, Taiwán y otros nueve importantes socios comerciales.

Los nuevos aranceles buscan desalentar el exceso de producción manufacturera en esas economías, impulsado por subsidios y otras barreras comerciales que, según el gobierno del republicano, colocan a los fabricantes estadounidenses en desventaja.

Los impuestos también pretenden ayudar a reemplazar los ingresos arancelarios perdidos después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos dictaminó en febrero que Trump no podía declarar una emergencia económica para eludir al Congreso e imponer aranceles generalizados.

Un alto funcionario del gobierno ofreció detalles de los aranceles previstos en una llamada nocturna con periodistas realizada el martes, antes de la publicación de una serie de investigaciones sobre las prácticas comerciales de 12 países, la UE, compuesta por 27 países miembros, y la isla autogobernada de Taiwán.

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El funcionario pidió permanecer en el anonimato como condición para hablar de los informes antes de que fueran publicados por la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos.

El funcionario subrayó que los aranceles aún estaban en fase de propuesta y no proporcionó plazos estrictos sobre una posible implementación.

Los aranceles —presentados a primera hora del miércoles, un día antes del Día de Acción de Gracias— representan otro giro controvertido en la política económica de Trump.

En las elecciones de mitad de mandato de este mes, los electores castigaron a los republicanos al entregar mayorías en la Cámara de Representantes y el Senado a los demócratas.

Casi dos tercios de los votantes afirmaron que las políticas de Trump han empeorado la economía, según The AP Voter Poll, una amplia encuesta del electorado estadounidense realizada en los 50 estados.

Trump ha prometido que los impuestos a la importación devolverán a Estados Unidos empleos de fabricación y reducirán el déficit federal, pero los aranceles del año pasado fomentaron una mayor inflación que enfureció a los votantes e hizo que legisladores demócratas llamaran a exigir aprobación del Congreso en adelante.

Brasil y China enfrentarán algunos de los mayores golpes

El gobierno de Trump sostiene que estos países han ayudado a impulsar una afluencia de bienes a precios más bajos que perjudican a las empresas estadounidenses, creando un déficit comercial de bienes que recientemente ha superado 1 billón de dólares anuales.

La base legal de los aranceles previstos es la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, que permite que el gobierno de Estados Unidos investigue y tome represalias contra prácticas comerciales extranjeras que violen acuerdos existentes, no estén justificadas por fuerzas del mercado o discriminen activamente a los bienes estadounidenses.

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El funcionario dijo a los periodistas que los nuevos aranceles estarían en línea con los acuerdos comerciales que Trump alcanzó el año pasado con decenas de países tras amenazar con severos aumentos arancelarios.

Brasil fue señalado para un castigo adicional tras el estancamiento de las conversaciones sobre temas comerciales, dijo el funcionario. Estados Unidos propone aumentos a los impuestos de importación para el azúcar cruda y refinada y un nuevo arancel del 10% sobre aeronaves, una medida que afectaría a Embraer, el mayor fabricante de aeronaves de Brasil.

Para algunos productos chinos, el nuevo arancel del 20% se sumará a otros gravámenes a la importación para alcanzar una tasa total del 45%.

Al igual que China, Vietnam también enfrenta una tasa del 20 %, a la espera de que concluyan las negociaciones comerciales, dijo el miércoles el representante comercial de Estados Unidos. Los aranceles para otros socios comerciales oscilan entre el 10% y el 18%.

Estados Unidos y China lograron una tregua comercial el año pasado, cuya fecha de expiración es el 10 de enero. Los nuevos aranceles no serán una sorpresa para Beijing y es poco probable que dañen la tregua, dijo el funcionario del gobierno.

Trump se reunió la semana pasada en Shenzhen, China, con el líder chino Xi Jinping y planea recibirlo el próximo mes en la cumbre del Grupo de los 20 en Florida, un evento en el que la tregua y los temas sobre el acceso a minerales de tierras raras y las compras de productos agrícolas estadounidenses por parte de China podrían discutirse de nuevo.

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China se ha opuesto de manera constante a los aranceles estadounidenses. El miércoles, el Ministerio de Asuntos Exteriores de China volvió a manifestar su oposición y pidió a Washington que resuelva el problema mediante el diálogo.

“Una guerra arancelaria o comercial no beneficia a ninguna de las partes”, afirmó el portavoz Guo Jiakun. “La llamada sobrecapacidad es un relato falso, y China se opone a utilizarla como pretexto para la manipulación política”.

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