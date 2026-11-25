Dos individuos asaltaron en la mañana de este miércoles una farmacia Walgreens en la avenida Jesús M. Fragoso, en Carolina, y se llevaron $500 en efectivo y 40 cajetillas de cigarrillos.

Según la Policía, el robo se reportó a eso de las 6:05 a.m. El querellante indicó que se encontraba en su área de trabajo cuando los individuos llegaron y, tras presuntamente amenazarlo con un arma de fuego, le exigieron el dinero de la caja registradora.

Acto seguido, los asaltantes brincaron por encima del mostrador y se apropiaron del efectivo y de las cajetillas, valoradas en $304.23.

La Uniformada señaló que no se reportaron personas heridas.