Roban $500 en efectivo y 40 cajetillas de cigarrillos de una farmacia en Carolina
Los dos individuos presuntamente amenazaron a un empleado con un arma de fuego
25 de noviembre de 2026 - 10:35 AM
25 de noviembre de 2026 - 10:35 AM
Dos individuos asaltaron en la mañana de este miércoles una farmacia Walgreens en la avenida Jesús M. Fragoso, en Carolina, y se llevaron $500 en efectivo y 40 cajetillas de cigarrillos.
Según la Policía, el robo se reportó a eso de las 6:05 a.m. El querellante indicó que se encontraba en su área de trabajo cuando los individuos llegaron y, tras presuntamente amenazarlo con un arma de fuego, le exigieron el dinero de la caja registradora.
Acto seguido, los asaltantes brincaron por encima del mostrador y se apropiaron del efectivo y de las cajetillas, valoradas en $304.23.
La Uniformada señaló que no se reportaron personas heridas.
El agente Orlando Rosario, adscrito al Precinto de Carolina Norte y Oeste, realizó la investigación preliminar y refirió el caso a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, que continuará con la pesquisa.
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