Presidente de Colombia anuncia el rescate de rehenes que estuvieron secuestrados por 15 horas
También informó que uno de los secuestradores fue abatido
25 de noviembre de 2026 - 9:51 AM
25 de noviembre de 2026 - 9:51 AM
Tras más de 15 horas de secuestro, los rehenes que se encontraban en el Éxito de La Castellana, en Cartagena, fueron liberados a través de una operación de las autoridades, realizada en la madrugada de este miércoles 25 de noviembre.
El presidente Abelardo De La Espriella les había dado un ultimátum a los secuestradores en la noche del martes, quienes no se rindieron y terminaron siendo capturados; además, uno de ellos fue abatido.
“A la 1 y 30 de la madrugada, desde Cartagena, me permito informarle a toda la ciudadanía que en una extraordinaria operación conjunta entre la Policía Nacional y las Fuerzas Militares se logró el rescate de todos los secuestrados”, declaró el presidente a través de un video en sus redes sociales.
En la grabación, el mandatario estaba al frente del Éxito de La Castellana, junto a las autoridades y el alcalde de Cartagena.
Según su relato, junto a la cúpula aprobó el operativo que calificó como “absolutamente impecable” y “absolutamente exitoso”.
Un secuestrador fue abatido en medio de la entrada de las autoridades, porque aparentemente no quiso rendirse.
“Se les dio la oportunidad de que se entregaran y liberaran a los rehenes. Rechazaron esa oportunidad y actuamos con contundencia”, afirmó el presidente con respecto al ultimátum que ofreció.
El jefe de Estado volvió a recalcar que tendrá “contundencia” con los criminales y felicitó a los miembros de la Fuerza Pública que hicieron posible la operación en el Éxito.
Asimismo, felicitó al alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, quien también se pronunció sobre el operativo.
“2:00 a. m., miércoles 25 de noviembre. Gracias a Dios, TODAS las personas retenidas en el Éxito están sanas y salvas”, escribió el alcalde en su perfil oficial de X.
Según el mandatario local, los rehenes están regresando con sus familias tras pasar por las respectivas pruebas de salud y condición física.
Asimismo, calificó la situación de “¡Operativo impecable!” y agradeció al presidente De La Espriella por “su compromiso y decisión frente a esta situación”, en la que, para el alcalde, se necesitaba “autoridad y firmeza, pero a su vez paciencia, prudencia y cabeza fría”.
“2:00 a. m., miércoles 25 de noviembre. Gracias a Dios, TODAS las personas retenidas en el Éxito están sanas y salvas”, escribió el alcalde en su perfil oficial de X.
Según el mandatario local, los rehenes están regresando con sus familias tras pasar por las respectivas pruebas de salud y condición física.
Asimismo, calificó la situación de “¡Operativo impecable!” y agradeció al presidente De La Espriella por “su compromiso y decisión frente a esta situación”, en la que, para el alcalde, se necesitaba “autoridad y firmeza, pero a su vez paciencia, prudencia y cabeza fría”.
Familiares de las personas convertidas en rehenes estuvieron todo el tiempo en los alrededores del Éxito esperando poderse encontrar con sus seres queridos. La Policía tuvo que dispersar a algunos curiosos que querían entrar en la zona acordonada.
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