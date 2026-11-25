Tras más de 15 horas de secuestro, los rehenes que se encontraban en el Éxito de La Castellana, en Cartagena, fueron liberados a través de una operación de las autoridades, realizada en la madrugada de este miércoles 25 de noviembre.

El presidente Abelardo De La Espriella les había dado un ultimátum a los secuestradores en la noche del martes, quienes no se rindieron y terminaron siendo capturados; además, uno de ellos fue abatido.

“A la 1 y 30 de la madrugada, desde Cartagena, me permito informarle a toda la ciudadanía que en una extraordinaria operación conjunta entre la Policía Nacional y las Fuerzas Militares se logró el rescate de todos los secuestrados”, declaró el presidente a través de un video en sus redes sociales.

En la grabación, el mandatario estaba al frente del Éxito de La Castellana, junto a las autoridades y el alcalde de Cartagena.

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Según su relato, junto a la cúpula aprobó el operativo que calificó como “absolutamente impecable” y “absolutamente exitoso”.

Un secuestrador fue abatido en medio de la entrada de las autoridades, porque aparentemente no quiso rendirse.

“Se les dio la oportunidad de que se entregaran y liberaran a los rehenes. Rechazaron esa oportunidad y actuamos con contundencia”, afirmó el presidente con respecto al ultimátum que ofreció.

El jefe de Estado volvió a recalcar que tendrá “contundencia” con los criminales y felicitó a los miembros de la Fuerza Pública que hicieron posible la operación en el Éxito.

Asimismo, felicitó al alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, quien también se pronunció sobre el operativo.

Comunicado del alcalde de Cartagena

“2:00 a. m., miércoles 25 de noviembre. Gracias a Dios, TODAS las personas retenidas en el Éxito están sanas y salvas”, escribió el alcalde en su perfil oficial de X.

Según el mandatario local, los rehenes están regresando con sus familias tras pasar por las respectivas pruebas de salud y condición física.

Asimismo, calificó la situación de “¡Operativo impecable!” y agradeció al presidente De La Espriella por “su compromiso y decisión frente a esta situación”, en la que, para el alcalde, se necesitaba “autoridad y firmeza, pero a su vez paciencia, prudencia y cabeza fría”.

“2:00 a. m., miércoles 25 de noviembre. Gracias a Dios, TODAS las personas retenidas en el Éxito están sanas y salvas”, escribió el alcalde en su perfil oficial de X.

Según el mandatario local, los rehenes están regresando con sus familias tras pasar por las respectivas pruebas de salud y condición física.

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Asimismo, calificó la situación de “¡Operativo impecable!” y agradeció al presidente De La Espriella por “su compromiso y decisión frente a esta situación”, en la que, para el alcalde, se necesitaba “autoridad y firmeza, pero a su vez paciencia, prudencia y cabeza fría”.