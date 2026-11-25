YAKARTA, Indonesia - Los equipos de rescate recuperaron tres cuerpos el miércoles y continúan buscando a otros 23 mineros que, al parecer, quedaron atrapados tras una inundación ocurrida hace más de un día en una mina de oro ilegal en Indonesia.

Los mineros se encontraban extrayendo partículas de oro a última hora del lunes cuando las fuertes lluvias provocaron el desbordamiento del río Ciseureuh, cuyas aguas anegaron un pozo minero en la regencia de Bogor, en la provincia de Java Occidental.

El pozo, cuya profundidad se estima en unos 330 pies, se encuentra en una zona montañosa al sur de la capital, Yakarta.

Once mineros lograron escapar de una sección de la excavación antes de que el agua inundara el pozo, informó Hendra Rochmawan, portavoz de la policía de Java Occidental.

Inicialmente, mineros y residentes locales intentaron extraer el agua por su cuenta, pero la situación pronto se volvió incontrolable.

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Las autoridades no fueron notificadas de inmediato debido a que los mineros operaban de manera ilegal, explicaron los funcionarios.

“El problema fue que nadie informó del suceso, y nadie quería hacerlo, porque la actividad era ilegal”, señaló M. Adam Hamdani, jefe de emergencias y logística de la agencia de mitigación de desastres de Bogor.

Rochmawan indicó que la policía recibió los primeros avisos sobre los mineros atrapados unas 16 horas después de que ocurriera la inundación. Tras una evaluación inicial realizada por las autoridades locales, los bomberos y otros organismos, la empresa minera estatal PT Antam presentó un informe formal ante la Agencia de Búsqueda y Rescate de Yakarta poco después de la medianoche del miércoles, lo que dio inicio a una operación de rescate a gran escala.

El equipo de búsqueda y rescate utilizó bombas sumergibles para extraer el agua del pozo e intentó sellar las aberturas por las que se filtraba el agua subterránea.

“El agua dentro del pozo aún no ha bajado; se espera que el drenaje lleve mucho tiempo”, declaró Desiana Kartika Bahari, jefa de la Agencia de Búsqueda y Rescate de Yakarta.

Bahari añadió que los altos niveles de agua, el acceso estrecho, el terreno resbaladizo y la escasa iluminación han complicado las labores de rescate.

La primera víctima fue recuperada poco después del mediodía, y las otras dos, aproximadamente una hora más tarde. Los tres fueron hallados sin vida a una profundidad de entre 30 y 40 metros (100 a 130 pies), precisó Bahari. Sus identidades no se conocieron de inmediato.

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El pozo inundado se encontraba cerca de instalaciones operadas por la unidad de extracción de oro de PT Antam en Pongkor; sin embargo, la empresa señaló que el incidente ocurrió en una mina no autorizada y que no guarda relación con sus operaciones.

Antam informó que todos sus empleados se encuentran a salvo y que las operaciones continúan con normalidad. La compañía indicó que ha bloqueado en repetidas ocasiones el acceso a zonas de minería ilegal en el área de Pongkor, y que emplea patrullas, drones y cámaras de vigilancia para disuadir la actividad minera no autorizada.

“Por razones humanitarias, Antam está colaborando en las labores de búsqueda y evacuación”, declaró Wisnu Danandi Haryanto, portavoz de la empresa.

Las operaciones mineras informales son frecuentes en Indonesia y proporcionan un medio de subsistencia precario a miles de personas que trabajan en condiciones que conllevan un alto riesgo de sufrir lesiones graves o la muerte.