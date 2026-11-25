Una avioneta se estrelló el martes frente a la costa de Mississippi, causando la muerte de las seis personas que iban a bordo, entre ellas dos niños, según informó la Guardia Costera de Estados Unidos.

Los buzos hallaron los cuerpos en el fuselaje después de que la aeronave, un Cessna 210, cayera en el Golfo de México entre Pascagoula, Mississippi, y Horn Island, zona que forma parte del área protegida Gulf Islands National Seashore.

A bordo viajaban cuatro adultos y dos niños, de 8 y 10 años de edad, indicó Juan Ros, portavoz de la Guardia Costera.

La torre de control de tráfico aéreo regional en Mobile, Alabama, informó alrededor de las 3:45 p. m. que había perdido el contacto con la aeronave, según la Guardia Costera.

Los equipos de rescate realizaron una búsqueda durante horas y, en un principio, solo encontraron tres chalecos salvavidas, una balsa salvavidas y la cabina de la avioneta flotando en el agua, señaló Ros.

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El Cessna se dirigía de Nueva Orleans a Fort Myers, Florida, de acuerdo con el sitio web de seguimiento de vuelos FlightAware.

El comandante Trevor Blount, coordinador de búsqueda y rescate de la Guardia Costera en la zona de Mobile, calificó la situación de desgarradora.

“Aunque este no es el desenlace que todos esperábamos, estamos agradecidos por la sólida coordinación entre agencias, la cual nos permitió localizar rápidamente a las personas que iban a bordo y brindar un cierre a sus familias”, declaró en un comunicado.

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) investigarán el accidente.