Tirotean a motociclista en San Juan
Fue atendido en un hospital después de que le dispararan desde un vehículo en movimiento
25 de noviembre de 2026 - 5:40 AM
25 de noviembre de 2026 - 5:40 AM
El conductor de una motora fue herido en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la noche de ayer, miércoles, en San Juan.
Los hechos fueron reportados en la calle Monte Britton, intersección con la carretera PR-844, en Cupey.
Según el informe preliminar, “las autoridades fueron alertadas a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 sobre una situación en la que un hombre que conducía una motora fue alcanzado por un disparo realizado desde un vehículo en movimiento, resultando este herido de bala en el glúteo derecho”.
El perjudicado, quien no ha sido identificado, fue atendido en un hospital cercano. Su condición de salud fue descrita como estable.
Personal de la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan está a cargo de la pesquisa.
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