Las autoridades no cuentan con información adicional que pudiese vincular a tres individuos, que fueron arrestados el pasado sábado en Loíza por posesión de armas largas, con el asesinato de la joven voleibolista Rosniellys Marcano Carrasquillo.

De acuerdo a la alcaldesa Julia Nazario, las autoridades desmintieron la información de que los tres individuos, identificados por el Departamento de Justicia como Ángel Jesús Feliciano Pizarro, de 18 años; Oscar Manuel Pizarro, de 22 años; y José Antonio Pomales Calderón, de 18 años, estuviesen conectados con la muerte de la voleibolista de 14 años ocurrida el pasado marzo.

“Lo que he oído de la Policía es que están haciendo análisis, pero que no tienen a ningún sospechoso por el momento”, expresó Nazario en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

En julio, el superintendente de la Policía, Joseph González, apuntó que las autoridades contaban con dos sospechosos del tiroteo que ocurrió en el sector Tocones de Loíza, pero que ambos salieron de Puerto Rico tras el suceso.

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No obstante, el pasado sábado, se reportó en varios medios televisivos que la en la intervención que se hizo de los tres jóvenes figuraba uno de los sospechosos del asesinato de Marcano Carrasquillo.

Por su parte, González dijo el lunes que no estarían haciendo comentarios adicionales y que estarían dejando que la investigación corra su curso.

“Si en su momento hay más información que compartir se compartirá”, declaró el oficial de prensa de la Policía de Puerto Rico, Axel Valencia.

Los tres jóvenes arrestados fueron detenidos en la carretera PR-187, frente a la estación de Bomberos en Loíza, como parte de un plan de trabajo que tienen en el área policiaca de Carolina. Cuando se les solicitó que bajaran los cristales, los agentes de la Uniformada divisaron un arma larga.

La fiscal Kristia J. Díaz Pérez, de la Fiscalía de Carolina, presentó cargos contra los tres imputados por portación, posesión o uso ilegal de armas largas y posesión de un arma de fuego sin número de serie, en violación a los artículos 6.09 y 6.12(d), respectivamente, de la Ley de Armas de Puerto Rico. En el caso del menor, quien guiaba el vehículo, intervino la procuradora de menores Karla Z. Pacheco Álvarez.

La vista preliminar fue señalada para el próximo 1 de diciembre.