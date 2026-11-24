El Tribunal de Utuado encontró causa para arresto el martes contra un hombre de 40 años que presuntamente cometió actos lascivos y agresión sexual contra una menor de edad.

Según un informe de la Policía, el imputado, identificado como Miguel A. Marrero Santana, cometió los hechos en los años 2018 y 2021.

La Fiscalía de Utuado radicó cargos por violaciones a los artículos 130-A y 133-A del Código Penal de Puerto Rico, así como el artículo 53-B de la Ley 57 para Prevención del Maltrato, Preservación de la Unidad Familiar y para la Seguridad, Bienestar y Protección de los Menores.

El juez Francisco Ortiz encontró causa y determinó una fianza global de $30,000 que fue prestada mediante fiador privado.

Marrero Santana se encuentra en libertad bajo supervisión electrónica y a la espera de la vista preliminar pautada para el 9 de diciembre.