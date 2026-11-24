Encapuchado entra a una residencia en Aguadilla y dispara sin mediar palabra
El residente de la casa, de 56 años, recibió una herida de bala en el brazo
24 de noviembre de 2026 - 8:23 AM
24 de noviembre de 2026 - 8:23 AM
Un hombre vestido de negro y con capucha presuntamente entró en una casa y disparó contra su residente, de 56 años, en hechos ocurridos en la noche del lunes, en la calle José Celso Barbosa, en Aguadilla.
Según un informe de la Policía, el sospechoso, sin mediar palabra, abrió fuego contra el perjudicado y lo alcanzó en el brazo izquierdo.
Tras los hechos, fue transportado al Hospital Buen Samaritano y, posteriormente, transferido a una institución en el área metropolitana, donde se encontraba estable.
El caso es investigado por la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aguadilla.
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