Un hombre vestido de negro y con capucha presuntamente entró en una casa y disparó contra su residente, de 56 años, en hechos ocurridos en la noche del lunes, en la calle José Celso Barbosa, en Aguadilla.

Según un informe de la Policía, el sospechoso, sin mediar palabra, abrió fuego contra el perjudicado y lo alcanzó en el brazo izquierdo.

Tras los hechos, fue transportado al Hospital Buen Samaritano y, posteriormente, transferido a una institución en el área metropolitana, donde se encontraba estable.