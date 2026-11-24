Los dos jóvenes de 18 y 19 años que fueron reportados como desaparecidos tras escaparse del hogar Believe Youth, ubicado en la carretera PR-678, en Vega Alta, ya fueron localizados.

“Se siguieron los protocolos. Ambos menores están ubicados”, informó el Departamento de la Familia en respuesta a una solicitud de reacción de El Nuevo Día.

Se trata de Erick Yaviel Rivera Rivera, de 19 años, y Yayson A. Torres Delgado, de 18. Ambos, según la Policía de Puerto Rico, padecen alguna condición de salud mental que no fue especificada.

“Según la trabajadora social que reportó las desapariciones estos estaban en el salón de juegos y al momento de reunirlos en sus habitaciones se percatan de la ausencia de ambos. Posteriormente se percataron que habían desmontado una rejilla de plástico del área del baño y habían abandonado las facilidades del hogar”, indica el informe policial.

Erick Yaviel Rivera Rivera y Yayson A. Torres Delgado fueron localizados tras ser reportados como desaparecidos del hogar Believe Youth Inc., en Vega Alta. (Suministrada por la Policía)

Las autoridades habían solicitado la colaboración ciudadana para dar con el paradero de los jóvenes.

En agosto, se reportaron otras dos desapariciones de Joseph Quiñonez Dávila, de 18 años, y Jean Arocho Hernández, de 19, quienes también se habrían escapado del hogar Believe Youth Facility, en Vega Alta.