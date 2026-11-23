Las autoridades solicitaron la colaboración ciudadana para dar con el paradero de Juan Gutiérrez Ruiz, quien permanece desaparecido desde el 1 de noviembre de 2026.

El hombre, de 39 años y residente en Juncos, fue visto por última vez, hace más de tres semanas, en el sector Lomas Pilfo del barrio Rincón, en Cayey.

Según la descripción provista por la Policía de Puerto Rico, el hombre mide 5′8″, pesa 170 libras, es de tez blanca, y tiene los ojos y el cabello marrones. Se desconoce qué vestía al momento de su desaparición. Gutiérrez Ruiz posee un vehículo marca Ford Fiesta color gris, del 2015.

El hombre fue reportado como desaparecido por su madre, el pasado 16 de noviembre, según la requisitoria enviada por la Policía.