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Reportan como desaparecidos a dos jóvenes en Vega Alta

La Policía indicó que fueron vistos por última vez en el hogar Believe Youth Facility

13 de agosto de 2026 - 8:02 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El hogar Believe Youth Facility en Vega Alta reportó como desaparecidos a Jean Arocho Hernández (izq) y Joseph Quiñonez Dávila (der). (Suministrada)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

La Policía solicitó ayuda ciudadana para dar con el paradero de dos jóvenes que fueron reportados como desaparecidos, en Vega Alta.

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Aunque los casos fueron reportados por separado, la información ofrecida indica que fueron vistos por última vez en el mismo lugar.

En un comunicado de prensa, la Uniformada identificó a los desaparecidos como Joseph Quiñonez Dávila, 18 años, y Jean Arocho Hernández, de 19 años.

Según las querellas de la cuidadora, cada uno abandonó el hogar al saltar “la verja por la parte posterior y desde entonces se desconoce de su paradero”.

De acuerdo con los informes policiacos, la última vez que los vieron fue el pasado 4 de agosto en los predios del hogar Believe Youth Facility en la urbanización Santa Rita, en Vega Alta.

Quiñonez Dávila fue descrito como de tez negra, ojos marrón, cabello negro, 5 pies 10 pulgadas de estatura y 165 libras de peso. Como señas particulares, tiene un tatuaje de una cruz en el área del ojo izquierdo. Al momento de su desaparición, este vestía camisa de manga larga blanca, pantalón corto y tenis, ambas cosas de color negro.

Mientras, Arocho Hernández fue descrito como de tez blanca, ojos marrón, cabello negro, 5 pies 10 pulgadas de estatura y 220 libras de peso. Como señas particulares, tiene tatuajes de unas letras en la muñeca izquierda y otro de un corazón en uno de sus dedos de la mano izquierda. Al momento de su desaparición, vestía camisa de manga corta, pantalón corto y tenis, todo de color negro.

“Si usted conoce el paradero de esta persona comuníquese con la Línea Confidencial de la Policía de Puerto Rico al (787)343-2020 o a la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) al (787)793-1234 ext. 2464 o 2463”, exhortó la Policía.

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Policía de Puerto RicoDesaparecidosBreaking NewsPersonas desaparecidas
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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