Monitoreo diario: lluvias dejan otro aumento en Carraízo y elevan los niveles de 12 embalses

Por segundo día consecutivo, el embalse Carraízo, en Trujillo Alto, registró un aumento en su nivel, esta vez de 26 centímetros, tras los aguaceros asociados a una onda tropical sobre Puerto Rico durante los pasados días.

La reserva amaneció este jueves con una lectura de 37.79 metros, aunque todavía permanece bajo el nivel de “ajustes operacionales”, según los datos más recientes de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

Para regresar a la fase de observación, Carraízo tendría que alcanzar, al menos, los 38.50 metros, por lo que todavía necesita aumentar 71 centímetros.

Las lluvias asociadas a la onda tropical provocaron aumentos en 12 reservas, mientras seis registraron descensos y una se mantuvo sin cambios.

Niveles de los embalses el jueves, 13 de agosto de 2026. (AAA)

Otro de los embalses que permanece bajo “ajustes operacionales”, Cidra, aumentó dos centímetros y se ubicó en 400.17 metros.

La actividad de lluvia también alcanzó sectores del interior de la isla y permitió que el embalse Matrullas, en Orocovis, aumentara nueve centímetros, hasta los 733.09 metros.

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Con el incremento, Matrullas salió del nivel de “observación” y regresó a la clasificación de “seguridad”.

Mientras, La Plata, en Toa Alta, otra de las reservas que ha estado bajo la mira de las autoridades durante las pasadas semanas, registró un descenso de cinco centímetros y se colocó en 46.11 metros, dentro del nivel de “observación”.

También bajo observación se encuentra Río Blanco, en Naguabo, que bajó seis centímetros hasta los 25.30 metros.

Carraízo desde el aire: las impactantes imágenes que evidencian la sequía Este embalse suple agua a los municipios de San Juan, Trujillo Alto, Carolina, Canóvanas y Gurabo. Actualmente, miles de familias carecen de agua potable y se enfrentan a un plan de racionamiento.

En contraste, el embalse de Fajardo aumentó tres centímetros y alcanzó los 47.49 metros, mientras Guayabal, en Juana Díaz, subió 10 centímetros hasta los 102.35 metros.

Entre los embalses clasificados dentro del nivel de “seguridad”, Toa Vaca, en Villalba, descendió un centímetro y se ubicó en 147.49 metros, mientras Carite, en Guayama, permaneció sin cambios en 541.98 metros.

Patillas aumentó dos centímetros, hasta los 63.75 metros, y Garzas, en Adjuntas, también subió dos centímetros, para una lectura de 736.08 metros.

Asimismo, Guayo, en Lares, registró un incremento de 11 centímetros y alcanzó los 443.21 metros.

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En Yauco, Lucchetti bajó seis centímetros, hasta los 170.88 metros, mientras Loco descendió ocho centímetros y se ubicó en 69.77 metros.

Por su parte, Dos Bocas, en Arecibo, aumentó 12 centímetros, para una lectura de 89.40 metros, y Caonillas, en Utuado, también subió 12 centímetros, hasta los 250.91 metros.