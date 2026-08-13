Saber al alcance: El escudo intruso de Puerto Rico

“Saber al alcance” agrupa artículos redactados por expertos, en los que se abordan temas variados que pretenden fomentar la curiosidad intelectual de los estudiantes y servir de recurso para los maestros.

La heráldica es una ciencia auxiliar de la historia que se encarga del estudio, la descripción y la regulación del diseño de los escudos de armas y blasones. Esta rama auxiliar de la historia nació durante la Edad Media, para distinguir a los caballeros en las justas y batallas, con símbolos que posteriormente pasaron a sus linajes.

Ahora bien, el escudo de Puerto Rico fue otorgado a Boriquén por los Reyes Católicos en 1511. Actualmente es el escudo más antiguo del hemisferio americano. Posterior a la Guerra Hispanoamericana (1898) y luego del cambio de soberanía, bajo el mandato del entonces gobernador de Puerto Rico, el estadounidense William Hunt, en la isla se llevó a cabo un fuerte intento de americanizar a los puertorriqueños, llamado “educar para americanizar.” Para ello, se inició una sistemática eliminación de los símbolos patrios y del idioma español; a través de una campaña de americanización en las escuelas, con enseñanza del idioma inglés.

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En 1901, bajo el gobierno de William Hunt, se creó una comisión para elegir un nuevo escudo de armas para Puerto Rico. El primero de marzo de 1902 se aprobó la ley y se impuso el nuevo escudo, diseñado por la Joyería Tiffany de Nueva York, al cual el poeta, abogado y líder político don José de Diego calificó de “disparate heráldico y pictórico”.

La opinión pública no aprobó el nuevo escudo y hubo una fuerte reacción de disgusto e indignación. El nuevo escudo alegorizaba la reciente condición política de la isla y fue apodado por la población como el “escudo intruso.” José de Diego dedicó un poema contra el escudo intruso y lo tituló: “¡Allá va la nave!”. El escudo intruso mostraba a la nación estadounidense conquistando Puerto Rico, donde un sol naciente se asomaba detrás de la isla como símbolo de un nuevo amanecer y en la parte superior se iluminaba un águila sobre trece franjas blancas y rojas. El nuevo “escudo intruso” ostentaba el lema en latín “PROSPERA LUX ORITUR”, que significa “Amanece la aurora de un día feliz”, como reafirmación del nuevo gobierno colonial impuesto.

Entre otros asuntos que se trató de cambiar e imponer fue el propio nombre de la isla de Puerto Rico a: “Porto Rico”. Don José de Diego denunció el intento de transculturación mediante la poesía de crítica política sobre los esfuerzos de las autoridades estadounidenses para cambiar la cultura puertorriqueña. En 1905, el estadounidense Regis Post, quien más tarde se convirtió en gobernador y era amigo de José de Diego, presentó, como integrante del Consejo Ejecutivo, una iniciativa para reemplazar el escudo intruso por el anterior, pero su propuesta fue rechazada.

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Entonces, José de Diego presentó otra legislación, el Proyecto 121 de 1905, con el fin de restablecer el escudo de los Reyes Católicos, que fue aprobado y posteriormente se convirtió en ley bajo la firma del siguiente gobernador estadounidense en Puerto Rico, Beekman Winthrop. Así fue como el escudo del cordero volvió a convertirse en el oficial de Puerto Rico.

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