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Conocer es crecer: La poesía épica y su origen

También llamada epopeya, es una de las formas más antiguas de narración

11 de agosto de 2026 - 8:00 AM

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Escena de "The Odyssey", película basada en "La Odisea", poema épico atribuido al antiguo poeta griego Homero. (Captura)
Por El Nuevo Día Educador
Nota del editor
Como parte de su compromiso con la educación, El Nuevo Día Educador publica el Conocer es crecer, artículo breve que cada semana es dedicado a una materia distinta e incluye sugerencias de cómo los maestros pueden integrar este material al salón de clases.

La poesía épica, también llamada epopeya, es una de las formas más antiguas de narración. Un poema épico es una obra literaria extensa, escrita en verso, que narra las hazañas heroicas de una persona o grupo de personas. Los acontecimientos narrados pueden ser legendarios, ficticios o inspirados en hechos reales. La palabra “épica” deriva del griego “epos”, que significa: palabra, discurso o poema. Este significado hace alusión al origen de la poesía épica como un género oral que era recitado o cantado, pero que después de muchos años se puso por escrito.

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Una de las epopeyas más antiguas que se conocen proviene de la cultura mesopotámica: “La Epopeya de Gilgamesh”. Sus relatos más antiguos, conservados en tablillas de arcilla con escritura cuneiforme, se remontan a 2,000 años antes de Cristo. Narra la historia de Gilgamesh, rey de la ciudad de Uruk, y su búsqueda de la inmortalidad y el sentido de la vida. Otros poemas épicos conocidos son: “La Odisea”, atribuido al antiguo poeta griego Homero; “La Eneida”, compuesta por Virgilio en el Imperio Romano; y “Cantar de Mío Cid”, escrita en español en el siglo XIII por un autor anónimo.

Fuentes: Enciclopedia Concepto, Enciclopedia Humanidades y Enciclopedia Británica

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Para llevar la experiencia al salón de clases, sugerimos las siguientes actividades por nivel:

Nivel elemental

Objetivo: Identificar las características básicas de la poesía épica y reconocer sus ejemplos más famosos.

Instrucciones: Lee las pistas y une cada epopeya con su descripción correcta (dibuja una línea o parea letra con número).

Pareo
1. La Epopeya de GilgameshA. Escrita en español, cuenta las aventuras de un caballero valiente.
2. La OdiseaB. Escrita en Roma, narra las aventuras de un héroe troyano.
3. La EneidaC. Escrita en tablillas de arcilla, un rey busca la vida eterna.
4. Cantar de Mío CidD. Escrita por Homero, cuenta el viaje de regreso a casa de un héroe griego.

Reflexión:

  1. ¿Qué fue lo que más te ayudó a unir cada epopeya con su descripción? ¿Fue el nombre del héroe, el lugar donde se escribió o el idioma?
  2. Si tuvieras que contarle a un amigo qué es un “poema épico” con tus propias palabras, ¿qué le dirías?

Nivel superior

Objetivo: Analizar la evolución de la épica desde su origen oral hasta su fijación escrita y comparar sus temáticas universales.

Instrucciones: Responde las siguientes preguntas basándote en el texto y en tu propia reflexión. Justifica tus respuestas con ejemplos del texto.

  1. Contexto de producción: El texto menciona que la épica nace como género oral y luego se escribe. ¿Qué crees que cambia en una historia cuando pasa de ser “recitada o cantada” a ser “fijada por escrito”? Menciona al menos dos diferencias (por ejemplo, en la forma de contarla, en el público, o en la duración).
  2. Temas universales: Las epopeyas mencionadas (Gilgamesh, Odisea, Eneida, Mío Cid) abordan temas como la búsqueda de la inmortalidad, el viaje de regreso a casa o las hazañas guerreras. Según el texto, ¿qué tienen en común todas estas historias a pesar de haber sido escritas en culturas y siglos tan distintos?

Reflexión:

  1. ¿Qué estrategia utilizaste para comparar las epopeyas entre sí y encontrar sus similitudes (por ejemplo, comparar héroes, objetivos o conflictos)?
  2. Después de realizar esta actividad, ¿cómo crees que se relaciona la poesía épica antigua con las películas de superhéroes o las sagas de ciencia ficción que ves hoy en día? ¿Qué elementos crees que han heredado?
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