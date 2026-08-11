Conocer es crecer: La poesía épica y su origen
También llamada epopeya, es una de las formas más antiguas de narración
11 de agosto de 2026 - 8:00 AM
11 de agosto de 2026 - 8:00 AM
La poesía épica, también llamada epopeya, es una de las formas más antiguas de narración. Un poema épico es una obra literaria extensa, escrita en verso, que narra las hazañas heroicas de una persona o grupo de personas. Los acontecimientos narrados pueden ser legendarios, ficticios o inspirados en hechos reales. La palabra “épica” deriva del griego “epos”, que significa: palabra, discurso o poema. Este significado hace alusión al origen de la poesía épica como un género oral que era recitado o cantado, pero que después de muchos años se puso por escrito.
Una de las epopeyas más antiguas que se conocen proviene de la cultura mesopotámica: “La Epopeya de Gilgamesh”. Sus relatos más antiguos, conservados en tablillas de arcilla con escritura cuneiforme, se remontan a 2,000 años antes de Cristo. Narra la historia de Gilgamesh, rey de la ciudad de Uruk, y su búsqueda de la inmortalidad y el sentido de la vida. Otros poemas épicos conocidos son: “La Odisea”, atribuido al antiguo poeta griego Homero; “La Eneida”, compuesta por Virgilio en el Imperio Romano; y “Cantar de Mío Cid”, escrita en español en el siglo XIII por un autor anónimo.
Fuentes: Enciclopedia Concepto, Enciclopedia Humanidades y Enciclopedia Británica
----------------------------------------------------
Para llevar la experiencia al salón de clases, sugerimos las siguientes actividades por nivel:
Objetivo: Identificar las características básicas de la poesía épica y reconocer sus ejemplos más famosos.
Instrucciones: Lee las pistas y une cada epopeya con su descripción correcta (dibuja una línea o parea letra con número).
|Pareo
|1. La Epopeya de Gilgamesh
|A. Escrita en español, cuenta las aventuras de un caballero valiente.
|2. La Odisea
|B. Escrita en Roma, narra las aventuras de un héroe troyano.
|3. La Eneida
|C. Escrita en tablillas de arcilla, un rey busca la vida eterna.
|4. Cantar de Mío Cid
|D. Escrita por Homero, cuenta el viaje de regreso a casa de un héroe griego.
Reflexión:
Objetivo: Analizar la evolución de la épica desde su origen oral hasta su fijación escrita y comparar sus temáticas universales.
Instrucciones: Responde las siguientes preguntas basándote en el texto y en tu propia reflexión. Justifica tus respuestas con ejemplos del texto.
Reflexión:
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: