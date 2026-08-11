Thomas Rivera Schatz confirma reunión con Norma Burgos: ¿qué discutirán?

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, anunció en la mañana del martes que se reunirá con la recién designada secretaria de la Gobernación, Norma Burgos, un día después de su nombramiento.

El senador, en una publicación en redes sociales, informó que el encuentro se llevará a cabo a las 3:30 p.m. en su oficina.

A la vez, detalló los temas que discutirá en la reunión, lo que describió como “una agenda importante en la que, sin duda, podemos trabajar de inmediato y tenemos que coincidir”.

Al tope de la lista están la discusión sobre “el tema del estatus”, la reforma contributiva y el plan de trabajo para cumplir con los requisitos para que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) cumpla su función y se elimine.

Asimismo, detalló que deberán discutir un proyecto de ley para eliminar el impuesto al inventario, “alternativas a LUMA en el tema energético y retos sobre la generación”, y cómo se atiende la sequía.

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También propone discutir la asignación de recursos a los municipios, las estrategias para atender a adultos mayores, los problemas que se han denunciado con la nueva plataforma financiera del gobierno, el calendario para atender medidas legislativa sobre la reforma de permisos y la reforma judicial, y nombramientos.

La gobernadora Jenniffer González anunció, el lunes en la mañana, la designación de Burgos, tras la renuncia de Francisco Domenech como secretario de la Gobernación. Rivera Schatz fue uno de los principales críticos de Domenech, quien salió en medio de investigaciones por señalamientos por presuntas presiones indebidas en el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC).

1 / 18 | Norma Burgos regresa al gobierno: así ha sido su trayectoria política y gubernamental. La gobernadora Jenniffer González anunció el lunes la designación de Norma Burgos Andújar como secretaria de la Gobernación. - Xavier J. Araújo Berríos 1 / 18 Norma Burgos regresa al gobierno: así ha sido su trayectoria política y gubernamental La gobernadora Jenniffer González anunció el lunes la designación de Norma Burgos Andújar como secretaria de la Gobernación. Xavier J. Araújo Berríos Compartir

González se expresó a favor de la reunión de este martes entre Burgos y el líder senatorial, al hacer referencia a choques que han tenido en el pasado.

“Nada puede ser eterno, y ninguna diferencia tampoco. Veo con buenos ojos la reunión de la secretaria de la Gobernación con el presidente del Senado hoy. Me parece oportuna y que bueno que no me equivoqué al seleccionar a Norma. Su experiencia, carácter y conocimiento del gobierno son precisamente lo que necesitamos”, sostuvo la mandataria, en un mensaje publicado en redes sociales.