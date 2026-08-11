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Thomas Rivera Schatz confirma reunión con Norma Burgos: ¿qué discutirán?

El encuentro se llevará a cabo en la tarde de este martes

11 de agosto de 2026 - 8:01 AM

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Rivera Schatz se reunirá a las 3:30 p.m. con la nueva secretaria de la Gobernación. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Keila López Alicea
Por Keila López Alicea
Periodista de Noticiaskeila.lopez@gfrmedia.com

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, anunció en la mañana del martes que se reunirá con la recién designada secretaria de la Gobernación, Norma Burgos, un día después de su nombramiento.

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El senador, en una publicación en redes sociales, informó que el encuentro se llevará a cabo a las 3:30 p.m. en su oficina.

A la vez, detalló los temas que discutirá en la reunión, lo que describió como “una agenda importante en la que, sin duda, podemos trabajar de inmediato y tenemos que coincidir”.

Al tope de la lista están la discusión sobre “el tema del estatus”, la reforma contributiva y el plan de trabajo para cumplir con los requisitos para que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) cumpla su función y se elimine.

Asimismo, detalló que deberán discutir un proyecto de ley para eliminar el impuesto al inventario, “alternativas a LUMA en el tema energético y retos sobre la generación”, y cómo se atiende la sequía.

También propone discutir la asignación de recursos a los municipios, las estrategias para atender a adultos mayores, los problemas que se han denunciado con la nueva plataforma financiera del gobierno, el calendario para atender medidas legislativa sobre la reforma de permisos y la reforma judicial, y nombramientos.

La gobernadora Jenniffer González anunció, el lunes en la mañana, la designación de Burgos, tras la renuncia de Francisco Domenech como secretario de la Gobernación. Rivera Schatz fue uno de los principales críticos de Domenech, quien salió en medio de investigaciones por señalamientos por presuntas presiones indebidas en el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC).

La gobernadora Jenniffer González anunció el lunes la designación de Norma Burgos Andújar como secretaria de la Gobernación. Burgos ocupará el cargo tras la salida de Francisco Domenech, quien renunció en medio de señalamientos en su contra.Como comisionada electoral del PNP, en 2018, Burgos estuvo en medio de la polémica investigación sobre el hallazgo vagones con suministros almacenados en terrenos de la CEE tras el paso del huracán María.
1 / 18 | Norma Burgos regresa al gobierno: así ha sido su trayectoria política y gubernamental. La gobernadora Jenniffer González anunció el lunes la designación de Norma Burgos Andújar como secretaria de la Gobernación. - Xavier J. Araújo Berríos

González se expresó a favor de la reunión de este martes entre Burgos y el líder senatorial, al hacer referencia a choques que han tenido en el pasado.

“Nada puede ser eterno, y ninguna diferencia tampoco. Veo con buenos ojos la reunión de la secretaria de la Gobernación con el presidente del Senado hoy. Me parece oportuna y que bueno que no me equivoqué al seleccionar a Norma. Su experiencia, carácter y conocimiento del gobierno son precisamente lo que necesitamos”, sostuvo la mandataria, en un mensaje publicado en redes sociales.

“Tiene una encomienda clara: fortalecer la coordinación con la Asamblea Legislativa, los alcaldes, los departamentos y las agencias, y exigir trabajo, eficiencia y resultados. Dejemos atrás el ruido y las diferencias del pasado. Puerto Rico necesita que miremos hacia adelante y trabajemos unidos”, añadió.

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Thomas Rivera SchatzNorma BurgosJenniffer GonzálezSenadoSecretaría de la GobernaciónBreaking NewsFrancisco Domenech
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Empleada de El Nuevo Día desde el 2006, Keila López Alicea comenzó como investigadora de la Junta Editorial, rol en el cual obtenía y corroboraba los datos que necesitaban los integrantes...
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